Все «колоски» собраны

Итак, финальный турнир всероссийских соревнований по футболу юношеских сельских команд, проходивший в Стерлитамаке, завершился. Сыграны 48 матчей, определены победитель и призёры, лучшие игроки. Главный кубок уехал в Дагестан – празднуя победу, ребята из этой кавказской республики станцевали лезгинку! «Золотая бутса» – приз лучшему бомбардиру турнира – так же у дагестанского игрока. Бронзовые медали увезли домой соседи из Челябинской области. Не ударили в грязь лицом и башкирские футболисты – команда из Илишевского района завоевала серебряные награды. Команды-призёры получили сертификаты на приобретение спортивной формы. Одним из лучших игроков соревнований, лучшим защитником, назван илишевец Рамиль Вагапов.

Организаторами дополнительно среди участников турнира были проведены конкурсы знатоков истории футбола, состязания на лучшую технику владения мячом – в командном зачёте здесь лучшими оказались ребята из Алтайского края, второе место поделили команды Дагестана и Ленинградской области, третий результат – у курганцев.

Российский футбольный союз и ВДСО «Урожай» наградили памятными призами лучших игроков каждой из команд-участниц финального турнира, команды получили также малые кубки, дипломы Министерства спорта РФ, вымпелы. Вручена масса памятных призов, например, за первый гол на турнире, футболистам, которые во время финальных игр отметили свои дни рождения… Благодарственные письма получили главный судья В.Н.Васильев, секретарь соревнований В.П.Слепов, врач, кандидат медицинских наук М.Х.Салаватов, директор ЦВР «Надежда» и один из арбитров Р.А.Краснов.

На торжественном закрытии соревнований ребят из команд-призёров и их тренеров сердечно поздравили заместитель председателя ВДСО «Урожай» Олег Смирнов, председатель оргкомитета, заместитель главы администрации городского округа г.Стерлитамак Тимур Мурзагалин, которые выразили уверенность, что со многими талантливыми футболистами ещё встретятся.

Опущены флаги, в небо взвилась огромная связка воздушных шаров с символическим вымпелом-эстафетой, передаваемой от Стерлитамака следующим хозяевам финала 2018 года. Гости тепло благодарили хозяев, Министерство молодёжной политики и спорта Башкортостана, администрацию ГО г.Стерлитамак, оргкомитет, Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса за прекрасную организацию турнира, культурную программу и гостеприимство.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104