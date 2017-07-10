Вся правда о женской дружбе

Как сделать красивые победы стилем жизни

Только что порхавшие по фойе, они встают в третью позицию, и мне тоже инстинктивно хочется выпрямиться в струнку и втянуть живот. Они – воспитанницы ансамбля современной хореографии «Юдэнс» Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара. Недавно в Керчи прошли «Ежегодные фестивальные встречи» – четыре творческих конкурса: «Единство России», «Сердце Крыма», «Фестиваль трёх морей», «Богатство России». «Юдэнс» взял все призовые места и привёз из Крыма 14 (!) кубков, в том числе Гран-при. Вот как школьницам это удалось.

«Я ИХ БОЛЬШЕ ВИЖУ, ЧЕМ МАМУ!»

В танце – только девочки. Им от четырёх до тринадцати, двигаться под музыку они научились раньше, чем помнить себя. А что они будут вспоминать о танцевальной жизни лет через десять?

– Будем вспоминать, как мы ездили в другие города и выступали!

– И что у нас самый хороший педагог: и строгий, и добрый.

– Буду вспоминать девочек и как мы дружили. Я их больше вижу, чем маму!..

Они приучены чувствовать друг друга: каждая говорит, но никто никого не перебивает. 13-летние Аня Крылова и Арина Никитина станут стоматологами, Настя Куканова выбирает между карьерой хореографа и полицейского, а Яна Хамитова не только танцует, но и любит рисовать. 12-летняя Арина Фаизова – будущий ветеринар, а 11-летняя Кристина Филиппова мечтает стать учительницей, чтобы много знать об окружающем мире и делиться знаниями с детьми. Ильнаре Арслановой – десять, она занимается лёгкой атлетикой…

Девочки вместе празднуют дни рождения и ощущают друг друга почти сёстрами. Например, 12-летняя Диана Галиева не смогла выступать в Крыму: перед поездкой сломала ногу. Девочка поехала, чтобы поддержать подруг. Они сражались за Гран-при, а Диана ждала в пансионате, волновалась и ежеминутно обновляла фестивальную страничку в соцсети.

Можно подумать, в «Юдэнсе» нет соперничества и борьбы за право танцевать в первом ряду…

«42 МИНЬОНА ПО УЛИЦАМ БЕГАЮТ»

– Так что значит хороший педагог? – уточняю у девочек.

– А вы сами посмотрите: по ней же видно, – советуют мне и показывают глазами на Юлию Дмитриевну Иванову.

Руководительницу «Юдэнса» не сразу отличишь от учениц: она миниатюрная, тоненькая, с девчоночьей улыбкой. У неё есть помощники – педагоги по классическому танцу, актёрскому мастерству и акробатике. Но особенно она благодарна родителям девочек: дети берут их с собой на выступления в Уфу, Екатеринбург, Казань.Родители соглашаются, из них получается эффективная группа поддержки.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 июля 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104