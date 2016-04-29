Вся жизнь в любви!

Супруги Михайловы – вместе более шестидесяти лет

Всё-таки именно любовь должна спасти мир! Потому что это самое сильное и чистое чувство, присущее человеку.

В субботу, 8 июля, в день доброго и светлого праздника – Семьи, любви и верности – в Стерлитамакском ЗАГСе состоялось торжественное событие: глава администрации городского округа Владимир Куликов вручил федеральную награду Сергею Прокопьевичу и Татьяне Павловне Михайловым.

Уроженцы Аургазинского района Сергей и Татьяна вместе учились в школе, после окончания которой поехали в Стерлитамак. В 18-летнем возрасте поженились и живут в мире-согласии уже более шестидесяти лет! Сергей выучился на электромонтёра, Татьяна стала бухгалтером; он работал в «Башэлектромонтаже», на заводе «Авангард», в теплосетях, она – в продторге, троих детей воспитали – сына Юрия, дочерей Ольгу и Людмилу…

– Нам повезло прожить долгую жизнь не только в благополучии, но и без войн, тяжких потрясений, выпавших на долю наших родителей, – сказал Сергей Прокопьевич, получая медаль «За любовь и верность». – Благодарны такой судьбе, советской власти, при которой, честно работая, получали бесплатно квартиры, путёвки, сад, в котором с удовольствием хозяйничаем. Пятеро внуков у нас, есть правнук и правнучка.

– Счастливая у нас семья! – подтверждает Татьяна Павловна, принимая громадный букет алых роз, и подчеркивает: «Три внука – кандидаты наук!».

– Для внуков, правнуков и живём! – тут же подхватывает супруг. – Дай Бог, чтобы они были так же счастливы! Как и вся наша молодёжь.

Поздравляя семью Михайловых и вручая супругам медаль, грамоту, Владимир Иванович Куликов тепло поблагодарил Сергея Прокопьевича и Татьяну Павловну за добрый пример всем стерлитамакцам.

Олег ПЕРШИН

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