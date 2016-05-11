Всё в наших руках!

Размышляем, обсуждаем, делаем выводы

На днях в Стерлитамаке состоялось заседание комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений при администрации городского округа, где обсуждалось воспитание детей и молодёжи в условиях духовного кризиса.

Заместитель главы администрации А.Н.Шайхутдинов обозначил причины возникших сложностей в духовной и нравственной среде российского общества:

– Идеологический вакуум, в котором мы оказались, ни к чему хорошему не привёл. Тяга молодёжи к массовой культуре, разрушение семейных традиций, дискредитация нравственных ориентиров, популярность социальных сетей, повинных в самоубийствах подростков и молодёжи, и т.п. – всё это питательная среда для дестабилизации общества. И как следствие – терроризм. Сегодня правоохранительные органы вовремя пресекают действия экстремистски настроенных молодых людей. Однако нельзя забывать о том, что террористами не рождаются. Ими становятся. Эффективные воспитательные меры и предотвращение попыток втянуть неокрепшие умы в организации с признаками терроризма и экстремизма уже дают положительные результаты.

Понимая, что необходимо восстановить идеологический мост, который достался нам от отцов и дедов, мы стараемся грамотно выстраивать взаимоотношения с нашими детьми. Оценив многовековой опыт духовной жизни и стремление к нравственному совершенству верующих людей, многие из нас, в том числе и молодёжь, идут в храмы. В наши дни стала очевидна старая истина: религия – стержень общественной жизни людей. В связи с этим мы обращаемся к представителям религиозных организаций с просьбой: если вы планируете или проводите мероприятия с молодёжью, позвольте и нам подключиться к ним.

Россия – многонациональная страна, поэтому очень важно восстановить былую интернациональную дружбу, сохранив индивидуальные особенности каждой нации, и возродить патриотизм.

Протоиерей Александр Кривцов рассказал об опыте церкви, которая старается соединить обрывки связующей нити, то есть возобновить в людях прежнюю тягу к духовным ценностям и нравственному совершенству:

– Сейчас у нас есть военное духовенство – капелланы. Они оказывают большое влияние на молодых воинов. Я лично отвечаю за медицинскую сферу. Есть священники, посещающие тюрьмы, и люди не остаются там без слова божьего.

В городе организуют весенние и осенние крестные ходы. В них участвует и молодёжь. Тяжело, конечно, достучаться до молодых людей, но, тем не менее, они у нас есть.

Хочется сказать ещё вот о чём: в школах ввели модуль «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). Этот учебный курс является культурологическим и развивает у школьников представление о нравственных идеалах и ценностях, ведь именно они и составляют основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России. Однако стоит сказать, что основы религиозной культуры уместнее было бы преподавать священникам, но в силу отделения школы от церкви это невозможно. Однако у нашей молодёжи есть возможность приобщиться к религиозной культуре в центре духовного развития детей и молодёжи «Спас» при Свято-Никольском кафедральном соборе. Театральная студия центра стала лауреатом международного конкурса-фестиваля, а также завоевала Гран-при и дипломы.

Замечательно, что в нашем городе всячески поддерживаются инициативы просветительской деятельности. Хочется выразить огромную благодарность администрации городского округа за всестороннюю помощь. Отказа мы никогда не получали.

О значении патриотизма говорил Ришат-хазрат Рафиков.

– Я думаю, – сказал он, – пока не поднимем патриотизм, ничего не изменится. Если люди будут испытывать боль за страну, они станут ответственными гражданами. Нужны и милосердные дела. Это очень действенная мера. К Богу надо вернуться. Беда, что террористы относят себя к исламу. И этим отвращают людей от него, возбуждая ненависть к мусульманам. Террор не имеет религии. «Убийство одного человека, – сказал Аллах, – равносильно тому, что убили всех». И наши верующие это знают. Всех нас объединяют праздники, сабантуи, традиции, обряды и многое другое.

Наставник старообрядцев Пётр Владимирович Емельянов говорил об огромном значении семейного воспитания. О том, какую неоценимую роль играет авторитет отца для сыновей, а пример матери – для дочерей.

После выступлений участников заседания был принят проект решения, где правоохранительным органам, общественным и религиозным организациям рекомендовалось усилить работу по выявлению, предупреждению и пресечению попыток терроризма и экстремизма, а также расширить профилактические мероприятия среди молодёжи. Договорились и о том, чтобы все возникающие проблемы и конфликтные ситуации решать коллегиально на заседаниях комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104