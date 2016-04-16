Вундеркинды с «Кораблика детства»

Рисуем, танцуем, играем, поём и читаем!

В школьном лагере «Кораблик детст-ва» гимназии № 2 заканчивалась смена. Расставаться с друзьями и воспитателями никто не хотел. Лагерь пользуется у ребят начальных классов завидной популярностью.

Очень любопытно, чем там занимаются продвинутые поклонники интернета и крутых компьютерных игр?

МАЛЫШИ ЗНАКОМЯТ С ПОЭТОМ УСАЧЁВЫМ

В разгаре – концерт, завершающий лагерную смену. Девочка лет восьми читает стихи о солидной даме пяти с лишним лет, которая решила пойти на балет. Накрасила губы. Надела серёжки. Словом, нарядилась по-взрослому, пришла, уселась, но… в театре оказалась мама! Пришлось спасаться бегством.

Зрители смеялись до слёз и над содержанием, и над исполнением. Интересно, кто же написал это замечательное стихотворение? Спрашиваю детей:

– Барто? Михалков? Весёлый одессит Саша Чёрный? Чуковский?

– Нет и нет!

В свою очередь, ребята спросили:

– А вы разве не знаете поэта и писателя Андрея Усачёва?

– Не знаю.

Удивлённые невежеством тётеньки, малыши тут же начали меня просвещать. И рассказали, что Андрей Усачёв пишет не только стихи, но и рассказы.

– Например?

– «Триста тридцать три кота», «Умная собачка Соня» и много ещё чего.

Интересуюсь у воспитателей:

– У вас дети какие-то несовременные. Сейчас все компьютерными играми заняты, а они книжки читают. Познакомили меня с неизвестным Андреем Усачёвым.

– Это он взрослым неизвестен, а дети его очень любят, потому что Андрей Усачёв не только писатель и поэт, но и очень весёлый человек – лауреат фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап».

РАДУГА ДНЕЙ

На «Кораблике детства» всё было здорово – и атмосфера уюта, и прекрасное оформление (стены украшали коллажи, акварели, офорты), и вкусная еда. Об увлекательных играх, конкурсах, спартакиадах и говорить не приходится. Как удаётся всё так здорово устроить?

Мы беседуем с начальником лагеря Оксаной Александровной Ильиной:

– Откройте секрет, почему детям так нравится лагерь?

– Наверное, потому, что администрация гимназии очень серьёзно относится к подбору воспитателей. Если у вас развито чувство юмора, а фантазия безгранична, если вы не утратили любви к сказкам и приключениям, добро пожаловать на «Кораблик детства»!

Я уже 14 лет его капитан. Первый год было немного страшно. С каждым разом мы скрупулёзно учитывали и исправляли ошибки и недочёты, которые выявлялись во время работы. И сейчас наш «Кораблик детства» стал популярным у детей и родителей. Первым здесь интересно и весело, вторые уверены, что ребёнок сыт, здоров и занят полезным делом.

– Сколько детей отдохнуло в лагере?

– 230 детей составили 10 отрядов. У нас каждый день был посвящён интересной теме. Например, когда настал день вежливости, дети ухаживали друг за другом, идеально вели себя в столовой, оказывали знаки почтения старшим.

– А на другой день?

– Дети так основательно вошли в роль вежливых и приятных людей, что создалось впечатление, что на «Кораблике детства» плыли только очень хорошо воспитанные ребята. Много интересного и полезного узнали дети в дни здоровья и экологии. Словом, в лагере участвуют не только в танцевальных марафонах и спортивных играх, но и в серьёзных мероприятиях: исследуют, записывают результаты опытов, много читают. И работают. Вы, наверное, обратили внимание на художественное оформление нашего «Кораблика». Это 12 юных художников – учеников преподавателя ИЗО Татьяны Васильевны Гидиятуллиной под руководством семиклассницы Дарьи Сычёвой – превратили обычные классы в удивительный сказочный мир.

– Самостоятельно?

– Абсолютно. Художественно оформлен был и каждый лагерный день. Сюжеты рисунков придумывали сами ребята. У нас вообще получилась разноцветная смена. Радуга дней дополнялась разноцветными отрядами: золотым, синим, зелёным, красным, фиолетовым, розовым, бирюзовым, салатным, малиновым, оранжевым. Мы не слились в единую, безликую массу – каждый был хорош на свой манер.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 июля 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104