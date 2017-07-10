Выставки, мастер-классы, соревнования

На неделе продолжат работу: в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – художественная выставка графики Рихарда Финка; в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир»; в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – выставка художественных работ Н.Р.Алексеевой «Мой край»; в Стерлитамакской картинной галерее – выставка «Ван Гог. Симфония цвета» и фотовыставка Олега Машковского «Город над Стерлёй», посвящённая 250-летию города.

25 июля

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «Централизованная библиотечная система» (ул.Щербакова, 7) пройдёт конкурсно-игровая программа «Русское красноречие».

В 12 часов в детско-подростковом клубе «Эльдорадо» (ул.Сакко и Ванцетти, 63) – конкурс эрудитов «Живая планета».

В 18 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится заседание клуба «Я люблю книги».

В 19 часов на искусственном футбольном поле ЦВР «Надежда» в рамках чемпионата РБ по футболу ГФК «Стерлитамак» (г.Стерлитамак) проведёт матч с ФК «Витязь-ГТУ-Дубль» (г.Уфа).

26 июля

В 10 часов в детско-подростковом клубе «Комета» (ул.Вокзальная, 26 «а») пройдёт конкурсно-игровая программа «Ура, каникулы!».

В 11 часов в детском экологическом центре (ул.Карла Маркса, 54) состоится экологический марафон «Мир вокруг нас».

В 12 часов в детско-подростковом клубе «Прометей» (ул.Комарова, 6) пройдёт мастер-класс «Джинсовая мозаика».

В 15 часов на площади перед филиалом № 7 МБУ «Централизованная библиотечная система» (центр башкиро-татарской литературы им.А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт акция «Лето с книгой».

В 18 часов на искусственном футбольном поле ЦВР «Надежда» в рамках первенства РБ среди команд 2-й лиги (зона «Юг») ФК «Содовик» (г.Стерлитамак) проведёт матч с ФК «ДЮСШ-1» (г.Ишимбай).

27 июля

В 14.15 в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) пройдёт урок правовой грамотности «Дети: права и обязанности».

30 июля

В 18 часовна искусственном футбольном поле ЦВР «Надежда» в рамках первенства РБ среди команд 2-й лиги (зона «Юг») ФК «Стерлитамк-2» (г.Стерлитамак) проведёт матч с ФК «Содовик» (г.Стерлитамак).

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104