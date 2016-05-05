Хотите капремонт? Платите взносы

В рамках реализации республиканской программы капитального ремонта важное значение имеет сбор взносов на капитальный ремонт. Сбор по взносам по городскому округу г.Стерлитамак составляет 91 процент. По мнению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меня, сбор должен составлять не менее 95 процентов.

Однако имеются злостные неплательщики. Их выявление позволит увеличить сбор в ваших многоквартирных домах и по городу в целом, что положительно отразится на рейтинге г.Стерлитамака. Сбор взносов в полном объёме позволит вести капитальный ремонт домов.

В соответствии с законодательством, взнос на капитальный ремонт оплачивают только собственники квартир, то есть те, кто приватизировал жильё, а также муниципалитеты, если жильё предоставляется по договору социального найма. Если вам пришла квитанция, а вы проживаете в квартире, которая находится в муниципальной собственности, платить ничего не нужно. Нужно лишь сообщить об этом в фонд.

МКУ «ОЖКХ»

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104