За руль – с поддельными правами

Мировой судья вынес приговор в отношении 29-летнего стерлитамакца. Мужчина признан виновным в использовании подложного документа.

Установлено, что летом 2007 года подсудимый приобрёл у неизвестного поддельное водительское удостоверение. В мае 2017 года он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС изъяли документ, который был признан поддельным.

Обвиняемый вину в совершённом преступлении признал полностью. Суд приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей. За это правонарушение мужчине назначили административный арест сроком на 10 суток.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104