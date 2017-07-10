Бесплатная фотосессия “Король полосок”!

Друзья! Приглашаем вас на фотосессию “Король полосок” в рамках проекта “Лица города”. Наша фотохудожница Тамара Андреева будет фотографировать вас абсолютно бесплатно!

Единственное условие: приходите в одежде в полоску!

Встречаемся в среду 2 августа в обновлённом сквере, у памятника основанию города в 18 часов. Ждём вас!

Лучшие снимки мы разместим на нашем сайте и откроем конкурс-опрос. Герой, чьё фото наберёт больше всего голосов, получит от нас подарок!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104