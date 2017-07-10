Координаты волшебства: каньон, бархан, озеро

Взгляд фотохудожника

КАНЬОН ЧАРЫН

Этот объект в нашей программе занимал почётное первое место. По сведениям Википедии, этот удивительный памятник природы довольно солидного возраста – примерно 12 миллионов лет он тянется на 154 км вдоль реки. В 2004 году здесь был создан национальный парк. Находится он в трёх часах езды от Алматы. Мы, конечно же, не уложились в это время: слишком много интересного попадалось на пути. Шлагбаум указывал на то, что мы у цели, но за ним – только равнина, невысокие холмы да горы вдали. Никакого намёка на неординарность местности! Каньон открывается неожиданно, только когда подходишь к самому его краю. Мы не знакомы с Гранд-Каньоном в США, с которым сравнивают казахстанский феномен, но то, что мы увидели, впечатлило до глубины души своим масштабом и красотой. Фантастический рельеф, состоящий из крутых склонов, столбов, самых разнообразных форм арок и карнизов, нависающих над пропастью. Ветер и талые воды, как искусные скульпторы, миллионы лет трудились над тем, чем мы любуемся сегодня, а мягкий грунт оказался податливым материалом. Впечатление усиливало вечернее солнце, окрасившее всё вокруг в золотой цвет. Глубина каньона – от 180 до 300 метров, а внизу между скал тоненькой лентой петляет дорога. Смотришь вниз – аж дух захватывает от восторга и трепета перед этой высотой. Внизу петляет экскурсионный автомобиль. Он подвозит пеших туристов к Экопарку, где можно переночевать в бунгало, юрте или гостевом доме на берегу стремительной реки. Каньон не весь открыт для посещения туристов – лишь небольшая и самая живописная его часть. Это примерно три километра. Путь вниз довольно крутой и извилистый и под силу только полноприводному автомобилю. Возможно, мы и сами справились бы с задачей, но рассказы о случаях опрокидывания автомобилей остудили наше рвение самостоятельно преодолеть этот спуск. И мы доверились молодому казаху с русским именем Максим. Он работает в заповеднике и отвечает за безопасность туристов. Сев за руль, Максим доставил нас прямо к месту ночлега и попутно провёл небольшую экскурсию по каньону. Мы мало что разглядели в наступившей к этому времени темноте – лишь силуэты многочисленных вершин на фоне звёздного неба.

Утром, как только показалось солнце, мы, вооружённые фотоаппаратами, продолжили знакомство с каньоном. Снизу всё выглядело по-другому. Вертикальные, состоящие из множества слоёв окаменевшего красного песка столбы очень похожи на крепостные башни. Поэтому это место и называют «Долиной замков». На каждом шагу, за каждым поворотом открывается что-то новое, интригующее. Вот где большая возможность разгуляться воображению! Здесь тебе и уходящий под воду «Титаник», и лягушка, и черепаха. Каждый видит что-то своё. От видоискателя фотоаппарата вообще невозможно оторваться. Вот дорога ныряет под узкую арку, образованную двумя огромными валунами. Судя по специфическим отметинам на внутренней стороне арки, не всем удавалось преодолеть это место без ущерба для автомобиля. Нам повезло. Растительность здесь довольно скудная, лидирующую позицию занимает саксаул. Поэтому спрятаться от палящего солнца можно только в тени камней. Постоянно приходилось смотреть под ноги, чтобы ненароком не побеспокоить ядовитых представителей фауны. Накануне нашего приезда там была отловлена небольшая, но очень опасная змея. Да и скорпионы здесь не в диковинку. Нам повезло, потому что встречались только безобидные жители каньона – зайцы, ящерицы и многочисленная армия тушканчиков. Последние, потеряв всякую бдительность, выныривали из своих норок прямо из-под ног. А вообще весь каньон – это сплошная натура для съёмок вестернов. Индеец в головном уборе из перьев гармонично вписался бы в окружающий пейзаж. Только к вечеру, изнурённые жарой и усталостью, мы выехали из каньона с помощью того же Максима. Ещё раз окинув взглядом это загадочное, затерянное в степях место, не без сожаления поехали дальше.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 августа 2017 года)

Тамара АНДРЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104