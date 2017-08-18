Конкурс-опрос фотосессии “ И ДЕЛО В ШЛЯПЕ“

Друзья, спасибо за ваше участие в фотосессии “И ДЕЛО В ШЛЯПЕ”! Прекрасные леди и элегантные дамы, отважные ковбои и даже маленькие клоуны – каждый образ получился оригинальным и запоминающимся. Тамара Андреева фотографировала вас с удовольствием, вечер был по-настоящему летним, а вы – счастливыми!😄

Уличный музыкант Игорь не только играл на африканском барабане джембе, но и детям предлагал почувствовать себя немного музыкантами.

Мы поздравили победителей предыдущей фотосессии: “короли и королевы полосок” получили призы (скромные, но от души) и стали героями вчерашнего вечера. Пока одна из семей-победительниц отдыхает на море, подарки получает самый старший – дедушка!

Мы снимаем шляпу перед всеми, кто стал гостями нашей вчерашней встречи и открываем конкурс-опрос: Находите лучшие фото на сайте нашей газеты, любуйтесь и голосуйте! Победители получат славу и призы🎁🎁🎁





Конкурс-опрос фотосессии "И ДЕЛО В ШЛЯПЕ". 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Показать результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104