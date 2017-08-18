Конкурс-опрос фотосессии “ И ДЕЛО В ШЛЯПЕ“

 

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Друзья, спасибо за ваше участие в фотосессии “И ДЕЛО В ШЛЯПЕ”! Прекрасные леди и элегантные дамы, отважные ковбои и даже маленькие клоуны – каждый образ получился оригинальным и запоминающимся. Тамара Андреева фотографировала вас с удовольствием, вечер был по-настоящему летним, а вы – счастливыми!😄

Уличный музыкант Игорь не только играл на африканском барабане джембе, но и детям предлагал почувствовать себя немного музыкантами.

Мы поздравили победителей предыдущей фотосессии: “короли и королевы полосок” получили призы (скромные, но от души) и стали героями вчерашнего вечера. Пока одна из семей-победительниц отдыхает на море, подарки получает самый старший – дедушка!

Мы снимаем шляпу перед всеми, кто стал гостями нашей вчерашней встречи и открываем конкурс-опрос: Находите лучшие фото на сайте нашей газеты, любуйтесь и голосуйте! Победители получат славу и призы🎁🎁🎁


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Конкурс-опрос фотосессии "И ДЕЛО В ШЛЯПЕ".

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Автор: (18 Авг 2017). Рубрика: Город в лицах, Конкурс, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Опрос, Фотогалерея. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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1 комментарий   “Конкурс-опрос фотосессии “ И ДЕЛО В ШЛЯПЕ“”

  1. Римма Худайдатова
    18.08.2017 - 18:29

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