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Август как из рога изобилья

Сыплет свои щедрые дары.

Детворы лихие эскадрильи

Облетают стайками дворы.

Им уже рукой подать до школы.

Завтра взяли ранцы – и вперёд.

А пока, беспечный и весёлый,

Зажигает маленький народ.

Время свадеб, время урожая

На полях, на дачах и в лесах.

Солнце, непогоде угрожая,

Всё ещё смеётся в небесах.

Всяк смакует свой кусочек лета,

Как вишнёвый, с косточкой, пирог.

Но всё чаще в зыбкий час рассвета

Осень к нам приходит на порог…

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104