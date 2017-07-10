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Август как из рога изобилья
Сыплет свои щедрые дары.
Детворы лихие эскадрильи
Облетают стайками дворы.
Им уже рукой подать до школы.
Завтра взяли ранцы – и вперёд.
А пока, беспечный и весёлый,
Зажигает маленький народ.
Время свадеб, время урожая
На полях, на дачах и в лесах.
Солнце, непогоде угрожая,
Всё ещё смеётся в небесах.
Всяк смакует свой кусочек лета,
Как вишнёвый, с косточкой, пирог.
Но всё чаще в зыбкий час рассвета
Осень к нам приходит на порог…
Марина ВОРОНОВА
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (21 Авг 2017). Рубрика: Крупным планом, Лента новостей, Литература, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.