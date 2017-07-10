Антон Анчин – чемпион мира!

Мастер спорта международного класса, участник летних Олимпийских игр в Лондоне, стерлитамакский пловец Антон Анчин, воспитанник заслуженного тренера России, одного из тренеров сборной страны Александра Николаевича Живаева и тренера ДЮСШ № 2 Ильдуса Магафуряновича Гилимшина на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) завоевал целую россыпь медалей: две золотые – за победу на дистанциях 100 и 200 метров в плавании на спине, серебряную – на дистанции 50 метров на спине, бронзовую – на дистанции 200 метров кролем.

Поздравляем Антона и его тренеров с великолепным спортивным достижением!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104