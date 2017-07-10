Аптека на подоконнике

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Зелёные охранники

По наследству от прабабушки мне досталась старинная книга: «О рачительном ведении домашнего хозяйства». Кроме кулинарных и косметических рецептов там оказались интересные сведения о комнатных растениях. Сейчас мы знаем, что они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. А наши бабушки умело использовали их для лечения довольно серьёзных заболеваний. По свидетельству известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, его мать – Мария Николаевна – лечила детей, пользуясь советами из популярного в те времена «Травника».

В наше время многие знают о целебных свойствах алоэ. Он помогает при лечении экземы, незаживающих ран, ожогов, воспалительных процессов. Растение избавляет от мозолей и натоптышей. Но, оказывается, сок алоэ ещё помогает продлить молодость кожи, спасая её от преждевременного увядания. Он сужает поры и хорошо очищает жирную кожу. Как это сделать? Нужно взять ватный тампон, пропитать его соком и прикладывать к проблемным зонам или протирать кожу лица.

О герани до наших дней тоже дошла добрая слава. Аромат этого растения снимает стресс, лечит неврозы и бессонницу, дезинфицирует воздух. Поэтому герань полезно ставить в спальне. В старину страдающим повышенным давлением, сердечнососудистыми заболеваниями, нервными расстройствами рекомендовалось пить настой из корней и листьев герани. Готовили его так: одну столовую ложку измельчённых корней и листьев заливали стаканом кипятка и выдерживали на водяной бане около пяти минут. Затем процеживали и доливали воду, чтобы получился первоначальный объём. Принимали по 1 столовой ложке три раза в день перед едой. Этот отвар использовался и для компрессов.

Поразительны лечебные свойства денежного дерева (крассулы), или толстянки. Её сок обладает антибактериальным действием. Им можно лечить ангину, заболевания верхних дыхательных путей, раны на коже. Для полоскания горла и компрессов нужно приготовить лечебный раствор: отжать сок из 10 листиков и разбавить его в 150 мл воды.

Популярный в старину рецепт компресса, который успешно использовали для предупреждения и лечения варикоза: треть стеклянной банки заполняли измельчёнными листиками и веточками толстянки и заливали водкой. Через 3-4 недели препарат был готов. Эту настойку применяли также при мышечных болях, например, ревматического характера.

Соком каланхоэ лечили насморк. Смешивая его (1:1) с водой, закапывали в нос. Раны, царапины, порезы заживали очень быстро, если к ним прикладывали листья каланхоэ. Они оказывали противовоспалительное действие и усиливали процесс регенерации тканей, так как в них содержатся флавоноиды, витамины, ферменты, железо, кальций и другие полезные вещества.

Когда-то была мода на фикусы. Сейчас популярны другие растения, а зря. Фикус эффективно очищает воздух в комнате. А настойками из его листьев наши бабушки лечили артриты, артрозы, остеохондрозы. Делалась она очень просто: измельчённые листья заливали водкой и – на ледник. Вечером лекарством растирали больные места и обвязывали на ночь шерстяным платком.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 августа 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104