Байкеры всех стран, объединяйтесь!

В субботу весь Стерлитамак взбудоражили «стальные призраки»! Рёв мотоциклетных моторов заставлял прохожих с интересом смотреть вслед стремительной колонне.

С пятницы по воскресенье проходил седьмой всероссийский фестиваль байкеров «Байкурултай».

Более сотни красивейших машин, многие из которых были украшены флагами, «пролетели» на площадь перед Сити-моллом, сделали там кратковременную остановку. Участники пробега размялись, пообщались с любопытствующими и журналистами и уехали за город.

– Семь лет назад мы, местные стерлитамакские байкеры, организовали мотоклуб «Стальные призраки» и сразу вышли с идеей проведения мотопробега с приглашением иногородних собратьев, – улыбаясь, говорит президент мотоклуба Тимофей Чугунов, – хотелось создать свою площадку – повод для знакомства, общения. Инициатива нашла благодатную почву: сегодня участвуют в пробеге ребята из многих регионов России – из Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Перми, Ижевска, Казани и других; были в Стерлитамаке и байкеры из Канады, Голландии. Всем нравится. Коллективно отдыхаем, обсуждаем общие проблемы… Культурная программа предусмотрена – куда ж без неё! Перефразирую известный в советские времена призыв: «Байкеры всех стран, объединяйтесь!». И это не пустые слова; вы же знаете, как поддерживают российских байкеров, совершающих в честь Дня Победы мотопробег до Берлина, во многих странах Европы!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104