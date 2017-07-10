Башкирии безвозмездно передан санаторий в Крыму
В собственность Республики Башкортостан безвозмездно передан санаторий в Крыму. Он расположен в Евпатории на улице П.Морозова.
Передача санатория состоялась в рамках Меморандума между Советом министров Республики Крым и Правительством Башкортостана от 7 июля 2017 года «по взаимодействию, направленному на осуществление мероприятий по обеспечению развития санаторно-курортной деятельности и организации санаторно-курортного лечения и отдыха детей Республики Башкортостан». Об этом сообщается в распоряжении Главы региона Рустэма Хамитова, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Согласно распоряжению Рустэма Хамитова, в регионе создана межведомственная рабочая группа по вопросам реализации Меморандума. Возглавил рабочую группу заместитель Полномочного представителя Башкортостана при Президенте России Рустэм Вильданов.
В состав рабочей группы вошли вице-премьер Правительства Башкортостана Салават Сагитов, а также главы Минземимущества, Госстроя, Минэкономразвития, Минфина, Минздрава рес-
публики и санатория «Янган-Тау».