«Башкирский язык был, есть и будет!»

3 августа Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил лицей № 161 в Дёме. Среди острых вопросов, стоящих сегодня перед системой образования, – сохранение родных языков и качественное их изучение.

Глава региона прокомментировал ситуацию следующим образом:

– Две недели назад в Йошкар-Оле Президент Российской Федерации провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. Владимир Владимирович отметил, что родные языки являются достоянием народов нашей страны, что языки надо беречь, сохранять, и Конституция, и законы Российской Федерации дают право изучать родные языки в полном объёме без всяких ограничений. Одновременно Президент отметил, что нельзя заставлять учеников, для которых коренной язык республик не является родным, обучать против убеждений, против желания.

Министерство образования Республики Башкортостан ещё раз проанализировало ситуацию с изучением родных языков в республике и увидело, что нужно внести изменения в базисные образовательные планы восьмого и девятого классов, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного.

Эти изменения будут внесены, в том числе и потому, что идёт гармонизация, сопряжение башкирского и российского законодательств в части федеральных государственных образовательных стандартов и подходов к изучению родных языков.

Соответствующие приказы будут изданы Министерством образования. Хочу сказать, что это никоим образом не изменит ситуацию в части изучения башкирского, татарского, чувашского, других родных языков. Считаю, никаких опасений в этой части с точки зрения уменьшения часов нет.

Мы должны понимать, что в Республике Башкортостан, конечно, нужно делать всё, чтобы сохранить башкирский язык. Язык находится в зоне риска, носителей языка не так много – немногим более миллиона человек.

В этой части республиканская власть, Правительство республики должны делать всё, чтобы помочь башкирскому языку. Мы эту работу видим следующим образом. Нужно способствовать тому, чтобы в школах появились дополнительные уроки для тех, кто хочет изучать родной язык углублённо. Эти занятия можно и нужно проводить в варианте факультатива. Уверен, что такая форма обучения будет востребована.

Далее – надо внедрять варианты электронного обучения башкирскому языку. Сегодня Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы работает над созданием программы электронного обучения башкирскому языку. Думаю, в скором времени она будет в свободном доступе, и обучение можно будет проводить вне пределов республики и даже страны.

Кроме того, надо посмотреть вечерние формы обучения башкирскому языку в школах для желающих, которые хотели бы заниматься изучением языка. Такая форма тоже должна быть доступной.

Интересные предложения звучат из университета третьего возраста, когда ветераны хотят совершенствовать родной язык и тоже просят организовать такого рода подготовку.

Одним словом, нам надо расширить возможность изучения башкирского, татарского, чувашского, марийского и других языков для тех, кто хочет изучать свой родной язык.

Сегодня во всех учебных заведениях созданы условия для изучения родных языков. Никаких ограничений, запретов с точки зрения изучения языков нет.

В то же время надо понимать, что изучение родного языка – это прежде всего выбор родителей. В данном случае моё личное мнение – чтобы башкирский язык у нас в республике изучался как государственный, чтобы родители выбирали башкирский язык как государственный и соглашались с тем, чтобы их дети изучали башкирский язык здесь у нас в республике как государственный. Надеюсь, что понимание родительского сообщества в этой части, конечно же, будет найдено.

Не надо политизировать тему языков, создавать конфликты вокруг родных языков. Не нужно идти на противостояние, потому что это очень деликатная тема. Силой заставить изучать язык, традиции, обычаи народов невозможно. Поэтому излишняя политизация приведёт лишь к расколу общества. Хочу предостеречь часть наших граждан от такого рода действий. Так нельзя. Это очень опасно ВКУСОМво всех смыслах.

Нужно разумно, спокойно подходить ко всем этим вопросам. Ещё раз хочу сказать, что возможности для изучения родных языков у нас в школах созданы в полном объёме. Никто, ни один ребёнок не может быть лишён этой возможности. Права ребёнка защищены Конституцией.

Обращаясь к директорам школ, хочу сказать, что сегодня нельзя допускать спекуляции на эту тему – это первое. Второе – нельзя волновать учительское сообщество, особенно учителей башкирского языка. Нельзя увольнять учителей башкирского языка, надо сохранять коллективы, поскольку количество часов не уменьшается.

Если мы говорим о восьмом-девятом классах, там будут введены дополнительные факультативы. Это тоже нагрузка для учителей, нормальная нагрузка. И если потребуется небольшое финансирование для того, чтобы обеспечить ресурсами и учителями те группы, которые не захотят изучать родные языки, мы эти ресурсы найдём. У нас есть финансы. Здесь никаких проблем не возникнет.

Уже более 10 лет идёт процесс гармонизации республиканского законодательства с федеральным и понимания того, как должны быть организованы федеральные и республиканские образовательные стандарты. Главное сейчас – проявить разум.

Башкирский язык был, есть и будет. Изучение башкирского языка было, есть и будет. Объём изучения во многом зависит от решения родительского сообщества. Но в то же время мы понимаем, что здесь в республике должны сохранять башкирский язык и оказывать все меры поддержки. Это очень важно со всех точек зрения.

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