«Без дела сидеть не люблю»

Ветеран МВД до сих пор служит обществу

Коллективный труд ради общей цели, а не личного кармана в СССР был в порядке вещей. Субботники, заседания активов по вечерам, сверхурочная, далеко не всегда оплачиваемая работа казались нормой. Бескорыстная помощь людям была обычным делом. Принадлежностью к славной когорте тех, кто всегда работал не за страх, а на совесть, объясняется неутомимая деятельность ветерана МВД Анифа Шакировича Ибрагимова. Выйдя на пенсию в середине 90-х, он два десятка лет трудится на благо добровольной народной дружины.

Родом Аниф Шакирович из деревни Карламан Кармаскалинского района БАССР. В многодетной семье Шакира и Фатхии Ибрагимовых растили пятерых сыновей. Аниф был последним, шестым. Родители его очень любили, старшие братья не обижали, может, поэтому детские воспоминания нашего героя окрашены в светлые тона. Хотя времена наступили не сахарные – послевоенное лихолетье.

– Несмотря на заботы, мы успевали играть, трудности преодолевали дружно, – уверяет пенсионер. – Радовались каждому ломтю хлеба, а уж булочка с маслом считалась лакомством. Окончив семилетку, я год отработал в местном колхозе. Работы хватало и на посевной, и на уборочной, заготавливали дрова. Воды не хватало, так мы зимой лёд из озера таскали и дома его растапливали.

Юноша мечтал продолжить учёбу. Ближайшая деревня со школой-десятилеткой находилась в 25 км от Карламана. В Бишаул-Унгарово он добирался на велосипеде два раза в неделю – в будние дни ночевал в общежитии, а на выходные крутил педали в сторону родительского дома.

В ноябре 1962 года Ибрагимова призвали в армию. В ту пору служили не полтора и не два, а сразу три года. Маленький городок Козельск (Калужская область) имеет большую историю. Появившись в древних летописях на год раньше Москвы, Козельск яростно сопротивлялся монгольскому нашествию на Русь. Потративший на осаду два месяца Батый прозвал его «злым градом» и сжёг, но Козельск отстроили заново.

В 20 веке тихий городок стал местом дислоцирования ракетных войск, в одну из частей которых и направили Анифа Шакировича. Служил Ибрагимов честно, добросовестно. Порукой тому – десятки поощрений и два благодарственных письма родителям от командования части.

– Как-то охраняли склады в лесу, – вспоминает эпизоды армейской жизни мой собеседник. – Темно, холодно даже в тулупах, по ночам страшновато. Помню, на ракетные испытания ездили на космодром Байконур. Космонавтов, правда, видеть не довелось. Байконур запомнился невыносимой жарой и песчаными бурями. Там песок почти как снег летал над пустыней.

Отдав долг Родине, Аниф Шакирович начал работать в МВД. Был начальником паспортного стола в родном Кармаскалинском районе, но через год, вслед за братьями, уехал в Стерлитамак на должность участкового милиционера. Отвечал за мир и спокойствие Михайловского микрорайона, где ещё не сверкали окнами многоэтажки, а вольготно размещался частный сектор. Его Аниф Шакирович обходил с утра до вечера, утихомиривал драчунов, следил за порядком на территории. Спустя полтора года молодого сотрудника перевели дознавателем в следственный отдел, а после – в Госавтоинспекцию.

– Я хотел учиться, – рассказывает Ибрагимов. – Поступил в 67-м на вечернее отделение строительного техникума, а после его окончания отдал документы в филиал УГНТУ.

– Но при вашей работе логичнее было бы получить юридическое, а не техническое образование.

– Это сегодня юристов выпускают все, кому не лень, а тогда не нашлось возможности учиться в другом городе. К тому же, я перешёл в ГАИ, и там мои технические познания были весьма кстати. Очень тяжёлой оказалась служба в районной Госавтоинспекции, которую возглавлял девять лет. Поток машин в 70-е годы с нынешним, конечно, не сравнить, однако Стерлитамакский район большой – то там ДТП случается, то здесь. Инспекторов мало, везде не успеть… Особенно тяжело пьяных водителей вразумлять.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 августа 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104