Без прокурора не обойтись

Состоялся выездной приём

Старая шутка «самое главное, чтобы диалог бизнеса и власти не свёлся к монологу прокурора» всё ещё не потеряла актуальность. К сожалению, не всегда при взаимодействии с властью и другими компаниями бизнесмены обходятся без помощи компетентных органов.

По словам Уполномоченного по правам предпринимателей в РБ Рафаиля Гибадуллина, увеличение количества обращений от бизнес-сообщества послужило поводом для совместного c прокурором РБ приёма в Стерлитамаке предпринимателей. В мероприятии также участвовали глава администрации Владимир Куликов и прокурор Стерлитамака Станислав Петров. Помимо местных бизнесменов на приём записались предприниматели из Уфы, Ишимбая, Альшеевского, Аургазинского, Зилаирского, Уфимского районов – всего 31 человек.

Неисполнение судебных решений, административные барьеры, земельные споры, неправомерные действия ресурсоснабжающих компаний и чиновников – вот лишь некоторые темы обращений. По утверждению Рафаиля Вагитовича, чаще всего предприниматели не согласны с наказанием в виде привлечения к административной ответственности и штрафов. Бизнес-омбудсмен считает неправильным штрафовать коммерсантов за каждый неубранный сугроб или дорожку. По его мнению, такая система наказаний, как предупреждение, работает очень плохо. Ведь впервые оступившегося предпринимателя можно и нужно сначала предупредить. Кроме того, Рафаиль Гибадуллин согласен с представителями бизнес-сообщества в том, что размер штрафов, налагаемых на бизнесменов, завышен.

Станислав Петров пообещал, что прокуратура города уделит пристальное внимание вопросам административного наказания. Однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев суд признаёт действия административной комиссии законными.

Станислав Анатольевич обратил внимание, что по некоторым жалобам на проведение доследственных проверок сотрудниками правоохранительных органов ещё до окончания приёма приняты меры. В частности, прокуратурой города отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (с чем были не согласны заявители), а материалы отправлены на дополнительную проверку.

Всего в ходе приёма поступило 16 обращений, по которым организованы проверки. Прокурор республики взял на контроль рассмотрение каждого заявления. Многие вопросы, по словам Рафаиля Гибадуллина, можно решать быстрее и проще (не дожидаясь приёма прокурора РБ), обратившись в городскую администрацию или к общественным помощникам Уполномоченного. И бизнес-омбудсмен, и прокурор республики едины во мнении, что работу системы защиты прав бизнесменов нужно совершенствовать.

К.СЕВОСТЬЯНОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104