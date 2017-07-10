Безопасная дорога для всех и каждого

Начальник ГИБДД РБ ответил на вопросы горожан и журналистов

Выходя из дома, все мы автоматически становимся участниками дорожного движения. Поэтому вопросы соблюдения ПДД касаются каждого. Неудивительно, что приезд в город начальника ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова вместе с членами Общественного совета при МВД РБ вызвал небывалый ажиотаж со стороны горожан и средств массовой информации.

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТА

По словам Динара Гильмутдинова, наиболее часто встречаемые нарушения на дорогах республики – выезд на встречную полосу, превышение скорости, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Причём все эти факторы встречаются как по отдельности, так и в комбинации.

Агрессивное поведение водителей на дорогах создаёт угрозу для всех участников дорожного движения. Поэтому и стационарные, и установленные в патрульных автомобилях камеры фиксируют таких автолюбителей, а сотрудники ГИБДД принимают к ним соответствующие меры. Кроме того, инспекторы работают с таксистами, водителями общественного транспорта, объясняя недопустимость такого стиля езды, рассказывая о его печальных последствиях.

За последние несколько лет численность сотрудников автоинспекции сократилась почти в два раза. Три года назад в республике было 3500 инспекторов, в настоящее время – 1800. В то же время увеличивается число разнообразных технических средств (камеры, радары и пр.), облегчающих работу ГИБДД. И эта практика себя оправдывает: количество ДТП и смертельных случаев на дорогах ежегодно сокращается. Если два года назад в авариях погибло 700 человек, то в прошлом – 516.

ОСТАНОВИТЬ МОГУТ ГДЕ УГОДНО

МВД вернуло инспекторам ГИБДД право останавливать машины не только на стационарных постах, но и в любом другом месте. Это вынужденная мера. По республике прокатилась целая волна аварий с участием автобусов. За шесть месяцев в Башкирии зарегистрировано 106 ДТП по вине водителей автобусов, а в Краснодарском крае – 54. И это с учётом просто огромного пассажиропотока, проходящего по дорогам этого туристического региона! Водители грузовых машин и автобусов не соблюдают режим труда и отдыха, засыпают за рулём, выезжают на встречную полосу. И их никто не останавливает на трассах. Последствия – самые катастрофические. Наказание за нарушение режима для водителей ужесточили, как следствие – число аварий сократилось. Сознание того, что инспекторы могут остановить нарушителя ПДД в любом месте, также положительно повлияет на статистику ДТП в республике.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Председатель Общественного совета при МВД по РБ Айрат Халиков рассказал о совместной работе возглавляемой им организации с органами внутренних дел:

– Общественный совет при МВД по РБ – это независимая организация, которая занимается конкретными делами. Мы объезжаем все районы республики, знакомясь с деятельностью органов правопорядка изнутри, принимаем жалобы от граждан. Ни одно обращение не остаётся без внимания – по каждому принимается определённое решение. Кроме того, мы отслеживаем результаты наших действий и при необходимости исправляем.

Вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, установки знаков, технического состояния общественного транспорта актуальны. И Госавтоинспекция, плотно взаимодействуя с населением, успешно решает их. Однако все должны понимать, что многое зависит от самих участников дорожного движения. Можно установить массу знаков и «лежачих полицейских», оборудовать пешеходные переходы, но водители будут продолжать нарушать скоростной режим, а люди – переходить дорогу в неположенных местах…

КАМЕРЫ

Динар Загитович утверждает, что в тех местах, где установлены камеры и ведётся фиксация нарушений ПДД, существенно сокращается число погибших и раненых. В Стерлитамаке установлено всего четыре видеокомплекса, что для нашего города крайне мало. Поскольку технический прогресс не стоит на месте, желательно, чтобы на дорогах республики устанавливалось самое современное оборудование, способное фиксировать не 1, а 15-18 видов правонарушений – от несоблюдения скоростного режима и выезда на встречную полосу до непристёгнутого ремня безопасности. ГИБДД составлено техническое задание на нужную аппаратуру. В Правительстве РБ в ближайшее время состоится совещание по этому вопросу.

Главный автоинспектор Башкирии напомнил, что при установке стационарной камеры знак, предупреждающий о наличии фото- и видеофиксации, обязателен. А вот на аварийно опасном участке дороги, где есть ограничение скоростного режима, инспектор вправе разместить переносную камеру (треногу) в любом месте. Знак в этом случае не нужен.

АВТОШКОЛЫ

Если раньше в Башкирии было 500 автошкол, то сейчас осталось порядка 250. Все они прошли процедуру лицензирования. Благодаря этому с рынка ушли недобросовестные предприниматели. У оставшихся автопарки и автодромы соответствуют требованиям законодательства. Чтобы не остаться без прав, будущему курсанту при обращении в автошколу необходимо проверить сертификат и лицензию компании именно на этот вид деятельности. Тем гражданам, которые оплатили обучение, прошли его, но не могут сдать экзамены ввиду отсутствия у учебного заведения лицензии, необходимо обратиться в МВД. И начальник ГИБДД Башкирии, и начальник Стерлитамакского УМВД отметили, что подобных обращений пока не поступало.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 августа 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104