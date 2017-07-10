Битва на Стерле

Ещё один принципиальный, многое определяющий матч чемпионата республики по футболу состоялся в прошлый вторник – первая команда городского футбольного клуба «Стерлитамак» (главный тренер А.Р.Губайдуллин) встречалась на своём поле с «Витязями» из Уфы.

«Витязь-ГТУ-2» привёз в Стерлитамак второй дублирующий состав, так как уфимский клуб играет и в третьем дивизионе, однако вышедшие на поле молодые ребята были полны решимости доказать, что команда не случайно занимает вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Альберта Губайдуллина уже на первой минуте создали опасный момент в штрафной гостей, но потом игра надолго переместилась в центр поля. Лишь на 20-й минуте что-то, реально угрожающее воротам гостей, получилось у Артура Губайдуллина – он пробил метров с двадцати с позиции прямо по центру, только мяч просвистел над перекладиной. Затем издали попробовал пристрелиться Рустам Низамутдинов, голкипер мяч взял. Андрей Рассказанов на 35-й минуте попытался перебросить вратаря, но перебросил и сами ворота. Через три минуты Сергей Ефросиньев упустил уже стопроцентную голевую возможность: принял передачу на грудь с левого фланга во вратарской уфимцев, и ему ударить уже не позволили защитники (надо было сразу бить головой). На перерыв команды ушли при нулевом счёте, правда, вторая половина тайма прошла всё-таки с преимуществом хозяев поля.

Второй тайм начался обоюдоострыми атаками соперников. Уфимцы, в общем-то, ничего особо опасного для наших ворот не создают, но прессингуют очень активно. Из выгодной позиции промахивается вышедший на замену Артём Карамышев. И всё же наша берёт! На 62-й минуте при подаче очередного углового мастерски подрезает мяч головой в сетку ворот «Витязей» Андрей Рассказанов – 1:0!

Гости нервничают, игра идёт дальше, как говорится, на грани фола и даже за гранью… Уфимский арбитр щедро раздаёт «горчичники» (жёлтые карточки предупреждений). Альберту Губайдуллину приходится проводить ряд вынужденных замен. Дважды спасает нашу команду вратарь Владислав Кандаков, особенно когда вытаскивает мяч из «девятки». Болельщики, нервничая, ждут финального свистка. И вот она, победа!

Итак, первый круг чемпионата Республики Башкортостан наш «Стерлитамак-1» с 25 очками заканчивает на первой строчке турнирной таблицы. Только вот во втором круге стерлитамакским футболистам придётся со всеми основными соперниками играть на выезде – в гостях.

В.ДАНИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104