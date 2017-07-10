Будущее отечественного машиностроения

Прошёл чемпионат рабочих профессий

На производственной площадке НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке проходил второй открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства компании «СТАН» по методике WorldSkills (молодые профессионалы).

Известно, что станкостроение – это технологический нерв машиностроения. Именно по станкостроению, наряду с космосом, авиа- и двигателестроением, а также мирной атомной энергетикой, судят об уровне интеллектуального и промышленного развития любой страны. В мире всего несколько стран, где разрабатывают и производят высокотехнологичные пятиосевые обрабатывающие центры такого размера и такой точности, какие сейчас делают в «СТАНе». Успехи станкостроения – база для модернизации всей индустрии, что важно при взятом нами курсе на импортозамещение.

В то же время одна из основных проблем отрасли – острый дефицит инженерных и высококвалифицированных рабочих кадров. Поэтому компания стала активным участником чемпионатов молодых рабочих WorldSkills. Здесь разрабатывают проект по созданию своего учебного центра, выпускники которого получат гарантию трудоустройства на производственных площадках компании.

На выставке в Москве «Металлообработка-2017» компания «СТАН» организовала совместно с агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы России» соревнования в компетенции «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ» на пятиосевом обрабатывающем центре S500U, созданном в Стерлитамаке в НПО «Станкостроение».

– Обучение молодых специалистов именно многоосевой обработке на данный момент в России практически не развито, – отметил управляющий директор ООО «СТАН» Руслан Звягинцев. – Наша компания ставит целью включение этой компетенции в основную программу движения WorldSkills Russia.

Среди участников соревнования были представители ведущих машиностроительных предприятий России, среди которых – инженер-технолог первой категории Наиля Ишмухаметова, начальник бюро токарной обработки Ирик Шамсутдинов из НПО «Станкостроение», официальным экспертом выступил ведущий инженер-технолог из Стерлитамака Рустам Полонский. Кстати, обрабатывающий центр S500 признан лауреатом конкурса «Лучшие товары Башкортостана».

Перед открытием чемпионата профессионального мастерства союз «Молодые профессионалы России» и лидер станкостроительной отрасли – ООО «СТАН» подписали соглашение о содействии в трудоустройстве выпускников и признании компанией результатов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia в качестве объективной и независимой оценки подготовки кадров. Такой демонстрационный экзамен решает сразу несколько задач: во-первых, проверяется профессиональное мастерство на реальных станках, на которых и придётся работать; во-вторых, потенциальный работодатель видит оценки выпускников, их практические навыки. Готовить же профессионалов по методике WorldSkills будут в Стерлитамакском филиале БашГУ, ставшем опорным вузом компании «СТАН», о чём так же было подписано соглашение.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 августа 2017 года)

Олег ПЕРШИН

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