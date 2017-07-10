Букет сюрпризов от АО «Уфанет»

18 августа на площади перед кинотеатром «Салават» в 17.30 откроются тематические творческие площадки. Художники будут бесплатно рисовать портреты. Флористы порадуют фантастическими цветочными композициями. Фото-сушка позволит заглянуть в прошлое. Много-много интересного приготовили для горожан организаторы удивительного праздника – компания АО «Уфанет» и продюсерский центр «Ян». Но главным событием дня станет выступление двух оркестров из Уфы и Орска. Концерт начнётся в 19 часов. Насыщенная музыкальная программа перенесёт слушателей в прекрасный мир, где всё – гармония, всё – диво. Музыка – особый вид искусства. По словам поэта, одной любви музыка уступает, но и любовь – мелодия.

Организаторы августовского музыкального марафона надеются, что он никого не оставит равнодушным, и армия любителей духовой музыки значительно увеличится.

Праздник будет снимать городской телеканал UTV. Онлайн-трасляцию можно увидеть в любом уголке Земли.

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