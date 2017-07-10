Cамые спортивные!
Большинство стерлитамакских ребятишек уже отдохнули в пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях. Чтобы дети активно занимались физкультурой, отдел образования администрации городского округа, отдел по молодёжной политике, горспорткомитет и центр внешкольной работы «Надежда» при содействии местного отделения политической партии «Единая Россия» организуют уже много лет подряд соревнования, чтобы определить самый спортивный двор – сначала в микрорайонах, потом общегородские финальные игры.
В этот раз в конкурсную программу включены состязания по мини-футболу, пионерболу, биг-боллу, по перетягиванию каната, упражнения по сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», метание мяча, прыжки через скакалку, на умение владения футбольным мячом – дриблинг, удары на точность, пенальти и, наконец, творческий конкурс. Соревнования проходят на школьных спортплощадках, на стадионе ЦВР «Надежда». Команда-победитель, как всегда, определится в День физкультурника.
Олег ПЕРШИН