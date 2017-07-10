Человек, который строил город

Признаюсь: я собиралась на встречу с бывшим крупным руководителем, а пришла к человеку. Строгому и очень обязательному, несмотря на солидный (88 лет) возраст, с одной стороны, гостеприимному и знающему толк в доброй шутке – с другой. Наша беседа с Василием Ивановичем Ядренниковым, заслуженным строителем БАССР и РСФСР, трижды орденоносцем, лауреатом премии Совета Министров СССР, затянулась на два с половиной часа. За это время человек, почти полвека строивший наш город, приоткрыл мне своё сердце.

ПРО ВОЙНУ И ПРОФЕССИЮ

– Василий Иванович, вы ведь не уроженец наших мест. Какими судьбами попали в Стерлитамак?

– Я приехал сюда в 1948 году после окончания Челябинского строительного техникума. Начинал мастером СУ-1: управление тогда строило двухэтажные деревянные щитовые дома, дома из шлакоблоков и силикатного кирпича, Дом культуры содового завода.

– Строителем с малых лет мечтали стать?

– В детстве, совпавшем с войной, я мечтал стать пекарем. Такие манящие запахи заполняли по утрам улицу Сталина, где находилась пекарня, что другой мечты у меня, полуголодного мальчишки, и быть не могло. И уже была договорённость взять меня туда учеником пекаря, но к маме пришла наша классная руководительница и убедила её в том, чтобы я закончил семилетку. После седьмого класса поступил в техникум. Это и определило мою будущую профессию.

– Ваша семья жила в Челябинске?

– Туда родители перевезли нас, четверых детей, в 1932 году, когда началась коллективизация. А родом я из Борового Челябинской области. В Челябинске отец соорудил для семьи кое-какое жилище, где мы жили до 1944 года, пока не были построены двухэтажные дома Киргородка. Челябинский тракторный в годы войны был переименован в Кировский завод, который выпускал танки. Весь Челябинск в военное время работал на нужды фронта.

– Отец ваш был строителем?

– Нет. Он работал на строительстве трамвайного депо, но с переходом на тракторный завод стал бригадиром механосборочного цеха. Проработал там всю войну, вкалывал по 12 часов, часто без выходных.

– Войну хорошо помните?

– Она застала меня в пионерском лагере на озере Акакуль. 22 июня на линейке нам объявили, что началась война. Вернувшись в город, на площади Ярославского я случайно встретился с эвакуированными жёнами офицеров, которые с горечью рассказывали, как во время отступления наших войск через Прибалтику местные жители даже воды советским бойцам не давали. Почему-то я запомнил эти рассказы на всю жизнь.

– Что для вас война?

– Жить тогда было очень трудно. Война поломала судьбу всей нашей семьи. Впрочем, как и миллионы судеб других советских семей. Мы, дети, все хорошо учились. Мой старший брат Виталий в 1942 году был отправлен в Тюменское училище, через полгода – на Ленинградский фронт, где в первом же бою погиб, находясь за станковым пулемётом. Ему не было и девятнадцати…

Сестра Нина была вынуждена оставить учёбу в фармацевтическом техникуме, чтобы пойти работать. Младший брат Гена после четвёртого класса пошёл в ремесленное училище, и с двенадцати лет учился и работал.

– Когда вы поняли, что такое стройка?

– Когда проходил практику на строительстве нашего техникума, эвакуированного в Челябинск из Московской области. Работал на фундаменте, на кирпичной кладке. Был занят на штукатурных и отделочных работах. Потом была преддипломная практика на Челябинском металлургическом заводе. Я был увлечён, старался глубже вникнуть во все тонкости строительного производства.

ОТ ПРОРАБА ДО УПРАВЛЯЮЩЕГО

– Какое впечатление произвёл на вас наш город?

– В Стерлитамак мы приехали вместе с моим другом Васей, Василием Петровичем Кокоревым. Нам кто-то в Челябинске шепнул, что в Стерлитамаке отличный рынок – много продуктов, зерна, словом, сытно. Приехали мы, с трудом отыскали строительный трест. Добиралась до Первомайского по гравийной дороге, обсаженной подсолнухами и пшеницей. Управление треста располагалось в добротном бараке. В то время дефицит специализированных кадров в строительстве был огромный: добрая половина прорабов и мастеров не имела специального образования. Нас доброжелательно принял сам управляющий. Нас – это не только техников, но и молодых инженеров – Виктора Михайловича Понина, Виктора Ивановича Манаева и других специалистов. Инженеров поселили в шлакоблочных домах, нас – в общежитии.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 августа 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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