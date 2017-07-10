Человеку нужен дом? Вот он!

Рабочая поездка главы администрации

Есть профессия, на востребованность которой не влияют ни время, ни мода, ни политическая ситуация. Возникнув на заре человечества, она, думается, будет существовать вечно. Пока жив человек, ему всегда нужен дом. А кто может построить надёжное, комфортное и красивое жильё, кроме строителей? От качества их работы зависят настроение и комфорт дома и на работе.

Накануне Дня строителя глава администрации Владимир Куликов выехал в Прибрежный микрорайон, где в ближайшее время будет сдаваться очередной (четвёртый по счёту) дом. Всего здесь возведут 16 многоэтажек. По федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья многие стерлитамакцы получили новые квартиры в Прибрежном. Застройщик сдаёт дома под ключ с чистовой отделкой, включающей в себя линолеум, обои, натяжной потолок, сантехнику и газовые плиты. Новосёлам остаётся лишь занести мебель.

Владимир Иванович ознакомился с ходом строительства домов и оценил их качество:

– В городе работают много застройщиков. У каждого из них – своя собственная концепция. Кто-то строит дома из кирпича, кто-то – из панелей. Одни сдают квартиры с черновой отделкой, другие предлагают получистовую и чистовую. Неизменно одно – все компании строго придерживаются утверждённого проекта. В данном случае застройщик использовал в качестве основного строительного материала панели, изготовленные по современным технологиям из высококачественных компонентов. Отделка внутри квартир – на высоте. А иначе быть не может, ведь покраской и другими отделочными работами занимаются настоящие профессионалы. Буквально на днях маляры Гульнара Сайфутдинова и Наталья Севостьянова вернулись с дипломами второй степени с 10 республиканского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший маляр строительного комплекса Республики Башкортостан». Девушки представляют Стерлитамак на этом соревновании не в первый раз и каждый год занимают призовые места. Наши отделочницы не только отлично знают теорию, но и работают быстро и качественно.

В это воскресенье страна будет чествовать именно таких высококлассных специалистов. Хочу поздравить всех строителей с профессиональным праздником. Являясь одной из самых древних, эта профессия была, есть и будет. Потому что каждому человеку нужен дом. А качественное жильё строят только мастера своего дела. В Стерлитамаке трудятся самые лучшие строители. Поздравляю их с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов на профессиональном поприще!

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104