Четвероногий друг. Или враг?

Работает центр для беспризорных животных

Собака бывает кусачей. Только от жизни собачьей? Как предугадать, что пробегающий мимо пёс не вцепится тебе в ногу?

В редакцию обратилась жительница города Галина Усмановна, рассказавшая, что месяц назад её одиннадцатилетнюю внучку укусила бродячая собака:

– Я живу по ул.Нагуманова, в нашем районе много бродячих собак. Однажды вечером гуляли с внучкой на улице, она на несколько метров отстала от меня, я подумала, что сейчас догонит. Через пять минут слышу крик: «Бабуля, меня укусила собака!». Мы сразу же поехали в больницу, девочке делали уколы, рана заживала долго.

Галина Усмановна добавила, что если количество собак не уменьшится, она вынуждена будет пойти на крайние меры. «Я не хочу рисковать жизнью и здоровьем своих близких», – говорит она.

Между тем проблема с бродячими животными в городе решается. С прошлого года в Стерлитамаке работает центр временной передержки безнадзорных животных, он расположен на окраине.

– Местоположение выбирали специально, чтобы лай животных не мешал людям, – говорит директор центра Эльдар Маннапов.

Смотреть на животных, сидящих в клетке, без сожаления невозможно – они громко лают и машут хвостами, словно призывают: «Выпустите нас отсюда!». Щенки протягивают лапы сквозь железные прутья и ласково облизывают поднесённую ладонь.

В центре временной передержки – в среднем сорок беспризорных животных разных пород и возрастов. В двух вольерах мы увидели только что родившихся щенков – слепые и беспомощные, они беззаботно разлеглись возле своих мам. Две собаки – в ярких ситцевых повязках.

– Это животные, которые прошли процедуру кастрации и стерилизации, – комментирует Эльдар Рамильевич. – Каждому из них крепится на ухо специальная бирка, сукам – красного цвета, кобелям – синего.

Как животные попадают в центр? Это происходит по-разному, в основном по обращениям и заявкам горожан, иногда сотрудники сами замечают беспризорных животных и привозят в центр.

– У нас создана спецбригада, отлавливающая кошек и собак с помощью специальной петли или укола фармакологического препарата, который временно обездвиживает животных, – говорит директор.

После отлова животных осматривает ветеринарный врач – центр сотрудничает с межрайонной ветстанцией. Здоровых животных стерилизуют, а больных подвергают медикаментозной эвтаназии.

– Мы действуем в рамках закона, – говорит Эльдар Рамильевич. – Конечно, защитники животных протестуют, что мы действуем негуманно, но вряд ли кому-то понравится встреча с больным животным, разгуливающим по городским улицам.

Для нас сотрудники центра организовали небольшую экскурсию, рассказали о питомцах, у каждого – своя судьба.

– Вот это Вагнер, – показывают нам здорового бойцовского пса, – он прихрамывает на одну лапу, ему ветеринарные врачи сделают операцию, обещают, что будет бегать, как прежде.

Вагнер не был беспризорным, его передали в центр после смерти хозяина, и уже нашли нового.

– Мы привыкаем к собакам, пока они здесь находятся. У каждого животного свой характер, и клички они получают соответствующие. Был у нас, например, Зевс, – говорят работники центра.

Какая участь у животных, оказавшихся здесь? Стерилизованных собак вновь отпускают в прежнее место обитания, часть пристраивают в семьи, в этом помогают волонтёры. Активно работает группа в социальных сетях.

Летом животные содержатся в специальных вольерах на улице, зимой – в отапливаемом помещении. На втором этаже центра построено специальное отделение для кошек.

– Два раза в день мы выгуливаем подопечных, регулярно кормим, чистим и дезинфицируем клетки, – рассказывают сотрудники центра. – Надеемся, что со временем беспризорных собак на улицах города станет меньше.

А.ХАННАНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104