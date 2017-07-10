Четвероногий друг. Или враг?
Работает центр для беспризорных животных
Собака бывает кусачей. Только от жизни собачьей? Как предугадать, что пробегающий мимо пёс не вцепится тебе в ногу?
В редакцию обратилась жительница города Галина Усмановна, рассказавшая, что месяц назад её одиннадцатилетнюю внучку укусила бродячая собака:
– Я живу по ул.Нагуманова, в нашем районе много бродячих собак. Однажды вечером гуляли с внучкой на улице, она на несколько метров отстала от меня, я подумала, что сейчас догонит. Через пять минут слышу крик: «Бабуля, меня укусила собака!». Мы сразу же поехали в больницу, девочке делали уколы, рана заживала долго.
Галина Усмановна добавила, что если количество собак не уменьшится, она вынуждена будет пойти на крайние меры. «Я не хочу рисковать жизнью и здоровьем своих близких», – говорит она.
Между тем проблема с бродячими животными в городе решается. С прошлого года в Стерлитамаке работает центр временной передержки безнадзорных животных, он расположен на окраине.
– Местоположение выбирали специально, чтобы лай животных не мешал людям, – говорит директор центра Эльдар Маннапов.
Смотреть на животных, сидящих в клетке, без сожаления невозможно – они громко лают и машут хвостами, словно призывают: «Выпустите нас отсюда!». Щенки протягивают лапы сквозь железные прутья и ласково облизывают поднесённую ладонь.
В центре временной передержки – в среднем сорок беспризорных животных разных пород и возрастов. В двух вольерах мы увидели только что родившихся щенков – слепые и беспомощные, они беззаботно разлеглись возле своих мам. Две собаки – в ярких ситцевых повязках.
– Это животные, которые прошли процедуру кастрации и стерилизации, – комментирует Эльдар Рамильевич. – Каждому из них крепится на ухо специальная бирка, сукам – красного цвета, кобелям – синего.
Как животные попадают в центр? Это происходит по-разному, в основном по обращениям и заявкам горожан, иногда сотрудники сами замечают беспризорных животных и привозят в центр.
– У нас создана спецбригада, отлавливающая кошек и собак с помощью специальной петли или укола фармакологического препарата, который временно обездвиживает животных, – говорит директор.
После отлова животных осматривает ветеринарный врач – центр сотрудничает с межрайонной ветстанцией. Здоровых животных стерилизуют, а больных подвергают медикаментозной эвтаназии.
– Мы действуем в рамках закона, – говорит Эльдар Рамильевич. – Конечно, защитники животных протестуют, что мы действуем негуманно, но вряд ли кому-то понравится встреча с больным животным, разгуливающим по городским улицам.
Для нас сотрудники центра организовали небольшую экскурсию, рассказали о питомцах, у каждого – своя судьба.
– Вот это Вагнер, – показывают нам здорового бойцовского пса, – он прихрамывает на одну лапу, ему ветеринарные врачи сделают операцию, обещают, что будет бегать, как прежде.
Вагнер не был беспризорным, его передали в центр после смерти хозяина, и уже нашли нового.
– Мы привыкаем к собакам, пока они здесь находятся. У каждого животного свой характер, и клички они получают соответствующие. Был у нас, например, Зевс, – говорят работники центра.
Какая участь у животных, оказавшихся здесь? Стерилизованных собак вновь отпускают в прежнее место обитания, часть пристраивают в семьи, в этом помогают волонтёры. Активно работает группа в социальных сетях.
Летом животные содержатся в специальных вольерах на улице, зимой – в отапливаемом помещении. На втором этаже центра построено специальное отделение для кошек.
– Два раза в день мы выгуливаем подопечных, регулярно кормим, чистим и дезинфицируем клетки, – рассказывают сотрудники центра. – Надеемся, что со временем беспризорных собак на улицах города станет меньше.
А.ХАННАНОВА