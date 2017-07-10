Что такое хот-род?

Гибриду «Москвича» и BMW – быть

Несколько лет назад Радик Галимзянов уже был героем наших публикаций. Ведь он – талантливый музыкант и аккомпаниатор, и в то же время – страстный любитель ретроавтомобилей. Через его руки прошли несколько «Побед», «Москвичей», «Запорожцев» и даже инвалидная коляска с мотором (на таком автомобиле рассекала троица из гайдаевских комедий). По случаю восстановления «инвалидки» Радик даже обзавёлся каской-«мухомором», как у Е.Моргунова.

Помимо прочих недостатков у этого шедевра отечественного автопрома был мотоциклетный двигатель от «Иж-49» в восемь лошадиных сил. Дело не в маломощности, а в отсутствии глушителя. Тарахтел так, что водителю и пассажиру приходилось орать друг другу в уши. А вот на своих «Победах» Радику неоднократно доводилось участвовать в различных мероприятиях городского масштаба, таких, как День города, День Победы.





Одно время в его «арсенале» были «Опель» 1937 года и даже «Мерседес» МВ-230 w153 (на фото). Последний прославился тем, что на таком ездил Штирлиц в знаменитом советском сериале.

Справедливости ради надо сказать, что в книге-то он рассекал на шикарном «Хорьхе» – элитной машине, которая, по мнению знатоков, была бы не по карману штандантенфюреру СС (по-нашему – полковнику). Поначалу собирались посадить героя В.Тихонова на единственный в СССР «Хорьх», который успел сняться во многих отечественных фильмах (например, в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя»). Но режиссёр Татьяна Лиознова замахнулась на 12 серий. Фильм снимали три года. Машина московского коллекционера Александра Ломакова была нарасхват, поэтому Штирлица пришлось пересадить на «Мерседес». И хотя эта машина была другой крайностью (слишком дешёвой для полковника), за неимением лучшего остановились на ней.

Вернёмся к нашему герою и его автопарку. Увы, восстановить свои «заморские» раритеты Радику не удалось: не смог отыскать уникальных внутренностей. А тут ещё его попросили освободить стоянку. Повздыхал он, да делать нечего: пришлось сдать машины (вернее, всё, что от них у него имелось) на металлолом. О чём сейчас очень жалеет. Как бы эти кузова сегодня пригодились в новом его увлечении, известном среди любителей старинных авто как хот-род.

О РОДДЕРАХ И МАЖОРАХ

По поводу происхождения этого термина бытует несколько мнений. В переводе с английского дословно он означает «горячий штифт». Под штифтом в Америке подразумевали распредвалы, толкатели клапанов внутри двигателя, шатуны, либо автомобильную раму, оголённые части которой чаще всего видны на хот-родах. Ещё в предвоенные годы в США так стали называть автомобили с форсированными двигателями, на которых молодые ребята (роддеры) устраивались гонки по дну высохших озёр к северо-востоку от Лос-Анжелеса. В отличие от современных скандальных российских мажоров, гоняющих по ночам на купленных папами дорогих иномарках, эти ребята в погоне за скоростью, как правило, переделывали свои недорогие машины вручную, выискивая недостающие детали на свалках.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 18 августа 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104