Цветок моей мечты

Как за ним ухаживать?

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ

Уважаемая редакция «Стерлитамакского рабочего»! На страницах вашей газеты публикуются советы агронома П.Н.Артамонова. Не мог бы он рассказать, как ухаживать за комнатными цветами? На день рождения муж подарил мне бегонию. Я никогда не видела таких красивых цветов! Целый день любовалась ими, не могла наглядеться. Но через несколько дней моя красавица сбросила цветы и бутоны. От огорчения я не знала, что делать. Села за компьютер. Но информация, которая нашлась в интернете, меня не устроила – всё как-то заумно и непонятно. Мои подруги тоже увлекаются комнатным цветоводством. Нельзя ли в газете открыть такую рубрику, чтобы вёл её Пётр Николаевич?

Анна Салихова

ДОСЬЕ ЮЖНОЙ КРАСАВИЦЫ

Пётр Николаевич Артамонов рассказал о том, как южно-американская красавица попала в Европу и покорила сердца заядлых цветоводов:

– В далёком XVII веке, точнее, в 1687 году, французский ботаник Шарль Плюмье отправился в экспедицию по Южной Америке. Каждый день преподносил сюрпризы. Однажды учёный обнаружил неизвестное растение с изумительными цветами. Шарль назвал его бегонией в честь своего покровителя – губернатора Гаити Мишеля Бегона.

Большая работа по гибридизации и селекции этих растений развернулась во второй половине XIX века. Продолжается она и в наше время. В декоративном цветоводстве получили распространение около 800 видов и 2000 сортов бегонии. Выбор огромный!

– Отчего бегония Анны скинула цветы и бутоны?

– Причиной могла стать пересушка субстрата. Во время цветения он должен быть постоянно умеренно влажным. Выращивать бегонию лучше в глиняных горшках. Клубни сажают в горшки, когда на вогнутой части проклюнутся глазки, иначе могут загнить. Сначала клубень присыпают тонким слоем субстрата и поддерживают его в слегка влажном состоянии. После начала активного роста побегов подсыпают ещё 2-3 см грунта – это стимулирует рост корней.

– Какой должна быть температура в комнате?

– Не ниже плюс шестнадцати градусов. Важно следить за освещением. Бегония любит яркий, но рассеянный свет в течение дня. Эти цветы очень нежные и плохо переносят жару.

– Есть правила полива?

– Поливать нужно непосредственно под корень, не смачивая листья, и только после просыхания верхнего слоя грунта.

– Нужна ли подкормка?

– Обязательно нужна. С того момента, когда побеги вырастут на 6-7 см. В период активного роста удобрять необходимо еженедельно. Вначале – комплексным удобрением в половинной дозе. Перед отдыхом и за месяц до ожидаемой даты окончания вегетации подкормки прекращают.

– Обрезают ли бегонию?

– Обрезка необязательна. Она вызовет сильное ветвление, но размер цветков может уменьшиться. Небольшую прищипку можно делать у ампельных сортов – быстрее заполнят корзинку. Для прямостоящих бегоний при высадке лучше поставить опору.

– Бегонию готовят к зиме?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 августа 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104