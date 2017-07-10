День предпринимательства

25 августа в Кумертау пройдёт ежегодный День предпринимательства РБ. Приглашаются собственники малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели, руководители организаций, а также те, кто планирует заняться предпринимательской деятельностью.

В программе мероприятия – открытый диалог в формате «Вопрос-ответ», сессия с топ-экспертами, а также семинары, мастер-классы, конференции и многое другое.

Участие бесплатное. Подробная программа и регистрация – на сайте http://kumertau2017.ru.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104