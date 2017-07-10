Держим высокую планку
Спорт в Башкортостане: перспективы развития
С каждым годом растет интерес жителей республики к активному образу жизни. Этому способствуют широкая сеть спортивных школ и секций, регулярное проведение массовых мероприятий и соревнований. Успешно реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Башкортостан».
ДОСТУПНЫЙ СПОРТ — КАЖДОМУ
По словам Президента России Владимира Путина, одна из главных задач в масштабах государства — возрождение массового спорта, массовой физической культуры.
— Наша общая важнейшая задача — создание условий для того, чтобы занятия спортом были по-настоящему доступными для граждан разного возраста, прежде всего — для молодежи, — заявил Глава государства.
Недавно в Доме Республики прошло совещание, посвященное этой теме.
— В республике сейчас действуют 127 детско-юношеских спортивных школ, в которых проводятся занятия по 68 видам спорта, — отметил Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. — Работают сотни школьных спортивных клубов. Всего в них занимаются порядка 170 тысяч детей и подростков. Мы видим, что есть сеть подобных учреждений, неплохой охват.
Как заявил Глава Башкортостана, спорт нужно сделать по-настоящему доступным для всех и прежде всего для детей, подростков.
— Не только в секциях и спортивных школах, но и по месту жительства — во дворах, парках, на стадионах. Надо строить качественные и доступные спортивные площадки и поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол, оборудовать хоккейные коробки, создавать дворовые команды, проводить между ними соревнования. Это задача администраций городов и районов, Минспорта, спортивных федераций, которые должны быть заинтересованы в отборе и подготовке из талантливых ребят спортсменов.
Для такой работы надо продолжать развивать спортивную инфраструктуру в городах и районах.
В настоящее время поставлена задача: в соответствии с майскими указами Президента страны Владимира Путина к 2020 году программами дополнительного образования нужно охватить не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 августа 2017 года)
Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».