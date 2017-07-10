Дети и Гулливер

В централизованной библиотечной системе отметили 350 лет со дня рождения выдающегося англо-ирландского поэта, сатирика и публициста Джонатана Свифта. Юные читатели вместе с библиотекарем отправились в литературное путешествие по книге «Гулливер в стране лилипутов».

Педагог Алеся Владимировна Шибаева говорит: «Читать про путешествия Гулливера можно на протяжении всей жизни и открывать для себя новые смыслы. Это сказка с философским и историческим подтекстом, обличающая человеческие слабости, но, в первую очередь, конечно, это история невероятного приключения».

После аудиосказки детей ждал тематический конкурс. Победу в литературной игре одержал Роман Черномырдин.

А.МАЗИТОВ

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