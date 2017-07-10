Детям неустановленных родителей – социальную пенсию
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.
Закон разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Как пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Башкортостану, причиной подготовки такого документа стало то, что дети, чьи родители неизвестны, в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании учёбы были в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами. Они не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.
Закон вводит с 1 января 2018 года новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца. Это касается детей, в свидетельстве о рождении которых в графе «Мать и отец» стоит прочерк.
Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будет выплачиваться до достижения возраста 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме до окончания такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.
Социальная пенсия таким детям будет назначаться с 1-го числа месяца, в котором последовало обращение за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на неё.
Г.БАХШИЕВА