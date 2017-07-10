Два в одном: золотая голова и золотые руки

Несколько причин поступить в колледж

Человек, одарённый инженерным талантом, почувствует себя в родной среде, переступив порог Стерлитамакского индустриально-промышленного колледжа. Прекрасно оборудованные учебные кабинеты располагают к теоретическим исследованиям. А мастерские? Одна слесарная чего стоит! Рядом с ней, в большом светлом помещении, ряды металлообрабатывающих станков и гордость колледжа – современный станок с числовым программным управлением GH-1840 ZX.

– Мы готовим, – говорит директор колледжа А.Р.Камалетдинов, – не только настоящих профессионалов – мастеров золотые руки, но и воспитываем хороших ответственных людей. Без них ведь не бывает ни порядочной семьи, ни сильного государства. Важную роль в этом играет изучение истории нашей Родины, куда гармонично вписывается история колледжа.

Началась она осенью 1941 года, когда вместе с эвакуированными предприятиями в город прибыли два ремесленных училища. Их объединили. Так появилось ремесленное училище № 4. Его базовым предприятием стал эвакуированный из Одессы станкостроительный завод. Это было началом славной истории колледжа.

Сейчас у нас готовят аппаратчиков-операторов, лаборантов-аналитиков, автомехаников, станочников (металлообработка), электромонтёров и социальных работников.

Сегодняшний рабочий – это и золотые руки, и золотая голова, так как современное оборудование требует не только определённых навыков и умений, но и солидных теоретических знаний, а также способности логически мыслить. В колледже сложилась система непрерывного профессионального образования, работает отделение специальных услуг, где реализуются программы дополнительной подготовки.

Есть несколько причин поступить в колледж. У нас даётся качественное профессиональное образование, молодых людей ожидает богатая студенческая жизнь (общежитие предоставляется), форма обучения – очная (принимаем без экзаменов и ЕГЭ), мы сотрудничаем с ведущими производствами города. Например, с группой компаний ТАУ. Там наши студенты проходят практику, у них появляется возможность получить работу на этом предприятии и расти дальше в профессиональном плане.

– Особенность нашей педагогической системы, – включается в беседу заместитель директора по воспитательной работе С.В.Шаталов, – в своеобразном триумвирате, то есть в тесном сотрудничестве преподавателей, специалистов психологической службы и администрации. Это даёт возможность индивидуально работать с каждым студентом, изучить его личность, помочь ему не только в профессиональном становлении, но и в адаптации к современному обществу, проще говоря – дать путёвку в жизнь. О результативности сложившейся в колледже системы обучения и воспитания свидетельствуют выпускники: А.Н.Ибрагимов (начальник производства СК), В.М.Иноземцев (главный энергетик СК), А.А.Иванов (зам. начальника цеха водоснабжения). И сотни, и сотни тружеников предприятий городов и сёл нашей республики.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104