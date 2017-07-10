Два «золота» Юлии Абубякировой!

Последние старты XXIII Сурдлимпийских летних игр в Турции (г.Самсун) ознаменовались новым успехом стерлитамакского спорта: две золотые медали завоевала легкоатлетка, воспитанница школы олимпийского резерва (заслуженный тренер России Ольга Борисовна Михайлова) Юлия Абубякирова. Она показала лучший результат в беге на 800 метров и победила в командной эстафете 4х100.

Напомню, что на предыдущих Сурдлимпийских играх Юлия завоевала золотую и две бронзовые медали.

Всего на счету спортсменов-сурдлимпийцев из Башкортостана в Турции – 4 золотые, 6 серебряных и одна бронзовая награды. Сборная России, далеко опередив соперников, стала первой в общекомандном зачёте – 83 золотые, 51 серебряная и 61 бронзовая медали!

Ещё раз подравляем стерлитамакских сурдлимпийцев и их тренеров!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104