Два «золота» Юлии Абубякировой!
Последние старты XXIII Сурдлимпийских летних игр в Турции (г.Самсун) ознаменовались новым успехом стерлитамакского спорта: две золотые медали завоевала легкоатлетка, воспитанница школы олимпийского резерва (заслуженный тренер России Ольга Борисовна Михайлова) Юлия Абубякирова. Она показала лучший результат в беге на 800 метров и победила в командной эстафете 4х100.
Напомню, что на предыдущих Сурдлимпийских играх Юлия завоевала золотую и две бронзовые медали.
Всего на счету спортсменов-сурдлимпийцев из Башкортостана в Турции – 4 золотые, 6 серебряных и одна бронзовая награды. Сборная России, далеко опередив соперников, стала первой в общекомандном зачёте – 83 золотые, 51 серебряная и 61 бронзовая медали!
Ещё раз подравляем стерлитамакских сурдлимпийцев и их тренеров!
Олег ПЕРШИН