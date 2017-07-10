Фальшивка вместо денег

На днях в дежурную часть полиции поступило сообщение от кассира одного из банков города. Она сообщила, что при перерасчёте денег, поступивших из магазина, обнаружила купюру номиналом 5000 с признаками подделки.

В связи с этим полиция рекомендует внимательно проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

В особенности это касается банкнот номиналом в 5000 рублей. По статистике, их подделывают чаще всего. С начала года в Стерлитамаке выявлено 10 преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег.

Как распознать фальшивые купюры обычному человеку? Существует несколько способов самостоятельной проверки.

На подлинной купюре имеются водяные знаки, а по бокам банкноты расположены блестящие прямоугольники. Рельефная печать для слепых людей и надпись «Билет Банка России» прощупываются пальцами. Под лупой на купюре можно увидеть линии, которые переходят в надпись 5000.

Герб Хабаровска при ближайшем рассмотрении переливается, меняет свой цвет с малинового на золотисто-зелёный.

А.НАГАЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104