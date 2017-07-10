Фальшивка вместо денег
На днях в дежурную часть полиции поступило сообщение от кассира одного из банков города. Она сообщила, что при перерасчёте денег, поступивших из магазина, обнаружила купюру номиналом 5000 с признаками подделки.
В связи с этим полиция рекомендует внимательно проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
В особенности это касается банкнот номиналом в 5000 рублей. По статистике, их подделывают чаще всего. С начала года в Стерлитамаке выявлено 10 преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег.
Как распознать фальшивые купюры обычному человеку? Существует несколько способов самостоятельной проверки.
На подлинной купюре имеются водяные знаки, а по бокам банкноты расположены блестящие прямоугольники. Рельефная печать для слепых людей и надпись «Билет Банка России» прощупываются пальцами. Под лупой на купюре можно увидеть линии, которые переходят в надпись 5000.
Герб Хабаровска при ближайшем рассмотрении переливается, меняет свой цвет с малинового на золотисто-зелёный.
А.НАГАЕВА