Физика перемен, или Над чем не властно время?

Об уникальном опыте и перспективах

«В начале жизни школу помню я» – так могли бы сказать о лицее № 3 даже прабабушки и прадедушки тех, кто сегодня учится в нём. За 105 лет эту школу окончили свыше 4500 выпускников, 213 из них – с золотыми и серебряными медалями. Сегодня лицей № 3 – участник проекта «Ассоциированные школы Союза машиностроителей России», ему присвоен статус образовательного учреждения с физико-математической и инженерно-технической специализацией.

Об уникальном опыте и перспективах лицея говорим с его директором, отличником образования РБ, Почётным работником общего образования РФ А.М.Губайдуллиной.

– Альбина Мидхатовна, благодаря чему лицей получил новый статус, и что он означает?

– Наша школа – мудрая, взрослая, мы стараемся поддерживать традиции, заложенные энергией и трудом директоров разных лет. В 1960-е годы школа № 3 была не только математической, но и единственной в городе политехнической школой: помимо аттестата зрелости выпускники получали свидетельство об освоении профессии – они могли работать токарями, швеями, воспитателями, мастерами по ремонту радио- и телеаппаратуры. Сегодняшний статус – «Образовательное учреждение с физико-математической и инженерно-технической специализацией» – это знак того, что мы следуем давней традиции в современном ракурсе.

– Каков основной вектор развития лицея и какие трудности вам приходится преодолевать на этом пути?

– Для того, чтобы реализовать политехническое направление, нам нужны прежде всего грамотные кадры. К счастью, они у нас есть: наши учителя – профессионалы, им действительно интересно то, что они делают. Необходимо закупать новейшее оборудование – оно стремительно усовершенствуется, и нам трудно угнаться за техническим прогрессом. Но благодаря бюджетному финансированию и внебюджетным средствам мы закупаем всё, что нужно для учебного процесса. Мы намерены развивать робототехнику. Сотрудничество с факультетом математики и информационных технологий СФ БашГУ и успешная профильная смена показали, что у нас отличный потенциал. Мы внимательны и к экономике: в минувшем учебном году лицей участвовал в пилотном проекте по внедрению всероссийского учебного курса «Бюджетная грамотность» – наши десятиклассники достигли достойных результатов не только на республиканском, но и на российском уровне. А в межокружном конкурсе в рамках проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу» лицей стал победителем.

– Учителя и лицеисты гордятся особой атмосферой лицея и называют её «духом третьей школы». Что они имеют в виду?

– Особая атмосфера нашего учебного заведения чувствуется во всём: здание школы лишено казённости и обладает неповторимой архитектоникой, а наши педагоги и ученики талантливы и всегда стремятся к новым достижениям. Лицей № 3 по-настоящему дружный и сплочённый. Выпускники 1950-х, 60-х, 70-х годов приходят в гости, музей истории лицея благодаря его чуткому руководителю Н.К.Мальцевой является одним из лучших: на его счету – 35 городских, 11 республиканских и 15 всероссийских побед. Многие выпускники лицея становятся учителями и возвращаются сюда преподавать. А учатся здесь целыми династиями – из разных микрорайонов Стерлитамака приезжают на занятия уже правнуки тех, кто когда-то закончил нашу школу. Мир движется вперёд, знать законы его развития необходимо, так что без физики и математики человеку не обойтись. Наши ребята развиваются всесторонне – они поступают в лучшие вузы страны и становятся добросовестными инженерами, врачами, педагогами, журналистами, экономистами, военными… Когда дети знают, чего хотят от жизни, им легче в ней состояться.

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104