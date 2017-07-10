Фонтаны били, художники рисовали, музыканты играли

Симфония праздника

В минувшую пятницу на площади перед кинотеатром «Салават» собрался народ от мала до велика: совсем юные мамочки с колясками, бабушки с внуками, отцы семейств с чадами и домочадцами.

Расположились – кто на зелёной травке, кто на скамейках, кто раскладных табуретках, а кто не сидел, тот гулял. Яблоку негде было упасть, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Шумно, весело, интересно. Около фотосушки толпится народ. Любуются, как на фотографиях выглядят родной город и они сами – жители Стерлитамака. Девушки слушают скрипку. Молодой человек фотографируется с очаровательной дамой в наряде времён Екатерины Великой.

У флористов тоже много поклонников. На аллее живописцев маму с очаровательным малышом рисует юный художник. Нетерпеливый мальчонка устал позировать, убежал и тут же прибился к стайке ребятишек. Любители классической музыки собрались у импровизированной эстрады. Пока через динамики транслируются записи классической и народной музыки, джаза и т.д. Но все ждут живых мелодий. Главным событием праздника станет выступление духовых оркестров из Уфы и Орска, которые участвуют в музыкальном марафоне. Они уже побывали во многих городах, где выступали с огромным успехом, теперь приехали в наш город. Ждём! Ждём! Ждём!

Наконец, праздничный концерт начался. Играет Орский духовой оркестр. Затем – Уфимский. А потом оба вместе. Слушатели наслаждались «Серенадой Солнечной долины», вальсами Евгения Доги, Верди, Свиридова, музыкой Чайковского (ария Германа), Римского-Корсакова («Полёт шмеля»), Вагнера («Полёт валькирий») и др.

Симфония праздника закончилась грандиозным фейерверком!

– Никогда ещё в нашем городе не случалось такого торжества искусства – живописи, флористики, фотографии и океана музыки, – сказал один из потрясённых участников праздника. – Кого благодарить за это чудо?

Компанию АО «Уфанет» и продюсерский центр «Ян», которые уже не раз радовали горожан замечательными праздниками. Одни только весенние балы для выпускников чего стоят!

И сейчас их от всего сердца благодарят сотни и сотни участников великолепной августовской симфонии искусств.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104