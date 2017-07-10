Футбол

В субботу 12 августа, в День физкультурника, начинаются игры второго круга чемпионата республики. В 18 часов на стадионе ЦВР «Надежда» состоится матч команды футбольного клуба «Стерлитамак» с соперниками из Октябрьского – «Девоном-ДЮСШ № 4». Подопечные главного тренера Альберта Губайдуллина начинают вторую половину чемпионата в роли лидера, находясь на первой строчке турнирной таблицы с отрывом от ближайшего соперника – уфимского «Витязя-ГТУ» – на четыре очка. Нашей команде предстоит очень трудная борьба, потому что все игры с основными претендентами на медали стерлитамакским футболистам придётся проводить на выезде.

Подтверждает опасения проигрыш в уфимском полуфинальном матче розыгрыша Кубка Республики Башкортостан 9 августа: соперники («Витязь-ГТУ» – клуб, представляющий Башкортостан в чемпионате России) вышли на игру в самом боевом составе и не оставили шансов стерлитамакским футболистам…

Олег ПЕРШИН

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