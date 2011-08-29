Футбол. Бенефис Андрея Рассказанова

Матч с командой из Ишимбая получился интересным и результативным; одна досада, начался на 15 минут позже – инспектор не давал разрешения на игру, пока не приехали официальные представители местного отдела МВД, ответственные за порядок на стадионе (в противном случае стерлитамакской команде записали бы техническое поражение).

Конечно, класс у соперников разный, но гости показали огромное желание атаковать, забивать, всё остальное компенсировали жёсткой, я бы сказал, грубой игрой.

Лидирующие в чемпионате республики подопечные главного тренера А.Р.Губайдулина пошли вперёд сразу. Начало неиспользованных голевых моментов положил Артур Губайдулин, на седьмой минуте попытавшийся послать мяч «за шиворот» вратарю ишимбайцев, но перекинувший и перекладину ворот. Через четыре минуты счёт открыл Андрей Рассказанов, во вратарской толчее сумевший отправить мяч в сетку. На 22-й минуте он отличился снова, переиграв и защитников, и голкипера.

2:0 – кажется, игра сделана! Однако гости сдаваться не намерены. Нападающий «Ишимбая» бьёт неожиданно с позиции прямо против ворот «Стерлитамака» метров с 16-ти, защитники не помешали, а вратарь среагировать не успел. До свистка на перерыв у нас увеличить счёт мог Алексей Кузнецов, который после подачи с углового бил головой буквально метров с двух, но мяч ушёл вверх. Потом Марат Абагян хорошо выходил на ударную позицию с правого края, только пробил неточно, Артём Кострюков с левого угла штрафной выстрелил низом, хлёстко, мяч пролетел рядом со стойкой ворот.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 августа 2017 года)

Олег ПЕРШИН

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