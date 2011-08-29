Футбол. Бенефис Андрея Рассказанова

Матч с командой из Ишимбая получился интересным и результативным; одна досада, начался на 15 минут позже – инспектор не давал разрешения на игру, пока не приехали официальные представители местного отдела МВД, ответственные за порядок на стадионе (в противном случае стерлитамакской команде записали бы техническое поражение).

futbol

Конечно, класс у соперников разный, но гости показали огромное желание атаковать, забивать, всё остальное компенсировали жёсткой, я бы сказал, грубой игрой.

Лидирующие в чемпионате республики подопечные главного тренера А.Р.Губайдулина пошли вперёд сразу. Начало неиспользованных голевых моментов положил Артур Губайдулин, на седьмой минуте попытавшийся послать мяч «за шиворот» вратарю ишимбайцев, но перекинувший и перекладину ворот. Через четыре минуты счёт открыл Андрей Рассказанов, во вратарской толчее сумевший отправить мяч в сетку. На 22-й минуте он отличился снова, переиграв и защитников, и голкипера.

2:0 – кажется, игра сделана! Однако гости сдаваться не намерены. Нападающий «Ишимбая» бьёт неожиданно с позиции прямо против ворот «Стерлитамака» метров с 16-ти, защитники не помешали, а вратарь среагировать не успел. До свистка на перерыв у нас увеличить счёт мог Алексей Кузнецов, который после подачи с углового бил головой буквально метров с двух, но мяч ушёл вверх. Потом Марат Абагян хорошо выходил на ударную позицию с правого края, только пробил неточно, Артём Кострюков с левого угла штрафной выстрелил низом, хлёстко, мяч пролетел рядом со стойкой ворот.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 августа 2017 года)

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104

Разместить объявление на сайте

Автор: (29 Авг 2017). Рубрика: Культура, Лента новостей, Спорт. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти