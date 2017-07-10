Главное – не быть равнодушным!

На вопросы журналистов ответил заместитель главы администрации

Такая вот мысль просматривалась в ответах заместителя главы администрации городского округа Альберта Шайхутдинова.

Альберт Наилевич, курирующий вопросы социальной защиты населения, труда и занятости, взаимодействия с общественными, политическими, национально-культурными, религиозными организациями, правоохранительными органами, средствами массовой информации, ответил на вопросы журналистов.

Для начала в связи с недавним тяжёлым несчастным случаем в ФКП «Авангард» (идёт расследование) зашла речь об охране труда. Альберт Шайхутдинов признал, что ситуация с охраной труда и производственным травматизмом в Стерлитамаке всегда находится в центре внимания как соответствующих служб, так и администрации городского округа. Объективности ради следует отметить: количество несчастных случаев, связанных с производством, в 2017 году в сравнении с годом предшествующим, уменьшилось вдвое. Основной же причиной травматизма на производстве можно признать человеческий фактор.

Комментируя положение на рынке труда, зам.главы администрации заметил, что коэффициент, характеризующий уровень безработицы на 1 июля текущего года, составил в городе 0,94 процента от экономически активного населения; год назад он был 1,02 процента. Некоторые сложности возникают при переводе части работников муниципальных учреждений на аутсорсинг; в настоящее время 451 человек уже выведен, из них 320 трудоустроены, 130 (в том числе 51 пенсионер) поставлены на учёт в центре занятости. Постоянно ведётся мониторинг скрытой безработицы, уровень которой оценивается в 0,12 проц. Сегодня рынок труда перенасыщен бухгалтерами, юристами, менеджерами, не хватает на предприятиях рабочих. Предпринимаются определённые усилия для восполнения рабочих кадров, в связи со спросом именно на такие профессии, как газоэлектросварщик, токарь, слесарь… Ведётся профориентационная работа и со старшеклассниками. Говоря о патриотическом воспитании молодёжи, Альберт Шайхутдинов подчеркнул, что многое зависит от семейного воспитания, от дошкольных и школьных педагогов. В нашем городе много общественных организаций военно-патриотической направленности – отделение ДОСААФ, ВПО «Отечество», ветеранов афганской войны, пограничных войск, ВДВ; есть кадетские классы, секции в детско-подростковых клубах по месту жительства; широко известен поисковый отряд СФ УГНТУ.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 августа 2017 года)

В.ДАНИЛОВ

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