И депутаты играют в футбол
В минувшую субботу на поле стадиона ЦВР «Надежда» играли в футбол депутаты городских и районных Советов, выставившие команды для розыгрыша Кубка Республики Башкортостан, учреждённого ассоциацией молодых депутатов РБ.
Такое соревнование проводится впервые. Организаторы, кроме пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, поставили цель – совершенствование нравственно- моральных идеалов, укрепление дружеских отношений в рамках муниципального сотрудничества.
В Стерлитамаке состоялся один из шести зональных турниров. Из каждой зоны в финальный этап, который пройдёт в Уфе 19 августа, отбирается по одной команде. Матчи проходят по правилам мини-футбола. В нашей зоне, где главным судьёй работал председатель городской федерации футбола Виктор Васильев, встречались депутатские команды Стерлитамакского, Аургазинского, Ишимбайского районов и города Салавата (к сожалению, Совет городского округа г.Стерлитамак не смог выставить команду – не набралось нужного числа молодых депутатов).
В результате упорной борьбы за первенство в Стерлитамакской зоне победили и вышли в финал депутаты из Аургазинского района, в решающем матче с минимальным перевесом выигравшие у команды Стерлитамакского района.
В.ДАНИЛОВ