И депутаты играют в футбол

В минувшую субботу на поле стадиона ЦВР «Надежда» играли в футбол депутаты городских и районных Советов, выставившие команды для розыгрыша Кубка Республики Башкортостан, учреждённого ассоциацией молодых депутатов РБ.

Такое соревнование проводится впервые. Организаторы, кроме пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, поставили цель – совершенствование нравственно- моральных идеалов, укрепление дружеских отношений в рамках муниципального сотрудничества.

В Стерлитамаке состоялся один из шести зональных турниров. Из каждой зоны в финальный этап, который пройдёт в Уфе 19 августа, отбирается по одной команде. Матчи проходят по правилам мини-футбола. В нашей зоне, где главным судьёй работал председатель городской федерации футбола Виктор Васильев, встречались депутатские команды Стерлитамакского, Аургазинского, Ишимбайского районов и города Салавата (к сожалению, Совет городского округа г.Стерлитамак не смог выставить команду – не набралось нужного числа молодых депутатов).

В результате упорной борьбы за первенство в Стерлитамакской зоне победили и вышли в финал депутаты из Аургазинского района, в решающем матче с минимальным перевесом выигравшие у команды Стерлитамакского района.

В.ДАНИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104