Карен Галстян – чемпион мира!

Российские дзюдоисты-кадеты вошли в историю как первые чемпионы мира в командном турнире среди смешанных сборных. Первенство мира проходило в Сантьяго (Чили); участвовали 18 команд, каждая из которых состояла из четырёх девушек и четырёх юношей. В составе сборной России Стерлитамак представлял воспитанник заслуженного тренера РФ Юрия Зубкова из центра дзюдо «Кумите» Карен Галстян.

Сборная России для начала всухую выиграла у сборной Аргентины – 8:0, потом обошла сборную Казахстана – 7:1, сборную Монголии победила со счётом 6:2; в схватке за выход в финал наша команда одолела сборную Грузии – 6:2. Наконец, в финальных боях с командой Бразилии со счётом 5:3 российская команда одержала верх, причём Карен Галстян в своей весовой категории в схватке с бразильским дзюдоистом опрокинул соперника молниеносным броском через голову уже в самом начале боя.

Поздравляем Карена, кстати, собравшего только в этом году уже целую коллекцию медалей на соревнованиях самого высокого международного уровня, и его наставника – Юрия Владимировича Зубкова!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104