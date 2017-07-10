Кобыла отбилась от медведя
Медведь напал на лошадь с жеребёнком близ деревни Сабырово в Зилаирском районе Башкирии, однако мать бесстрашно бросилась на защиту своего малыша и отбилась от зверя.
Представитель Сабыровского сельсовета рассказал агентству, что инцидент произошёл примерно в 5 км от населённого пункта, когда кобыла с жеребёнком, принадлежащие одному из местных жителей, как обычно паслись на опушке леса.
Неожиданно из лесной чащи появился медведь. Дикий зверь напал на кобылу и ранил её, но, несмотря на это, лошадь не подпустила хищника к своему жеребёнку.
Кобыла с разодранной кожей на лопатке и следами когтей хищника на животе вернулась домой вместе с невредимым малышом.
Благодаря уходу и помощи ветеринара отважная мать пошла на поправку, однако на вольный выгул её пока не выпускают, отметил собеседник.
По его словам, случаи нападения медведей на домашний скот в этой местности не единичны.
«Интерфакс»