Когда деревья были большими, или Зачем резать по живому?

Омолаживание и обрезка деревьев – один из самых болезненных вопросов для горожан. Как уберечься от аварийных деревьев и сохранить наши дворы зелёными? Рассказываем две истории, пытаемся расставить точки над i.

НА СУХОСТОЕ ЯБЛОКИ РАСТУТ?

В редакцию звонит жительница дома № 73 по проспекту Ленина:

– Срубили нашу яблоню! Мы сажали её сами, когда сюда заселились, 50 лет назад. В прошлом году мы её отвоевали – ей только ветки обрезали, а в этом году ЖЭУ погубило наше дерево…

Приезжаю на проспект. Возле пятиэтажки, в палисаднике, посреди цветущей клумбы торчит обрубок ствола высотой в человеческий рост.

– Полюбуйтесь на этот «аппендикс»! – жалуются пенсионеры и наперебой рассказывают, как полвека назад сажали возле дома тополя, клёны, липы…

– На этом дереве уже яблоки поспевали, а работники ЖЭУ говорят: «Это сухостой»! Наша новая соседка с первого этажа грозилась: «Я это дерево уберу, у меня в квартире из-за него темно, я весь день со светом сижу!». Вот и добилась своего, видимо…

В ЖЭУ № 1 ситуацию прокомментировали так. Яблоне 50 лет, она была выше пятиэтажного дома. Из-за неблагополучных погодных условий (вспомним июньские ураганы) это наклонённое дерево могло рухнуть – покалечить прохожих, повредить автомобили. Мастер ЖЭУ вместе с председателем совета дома обошли придомовую территорию – яблоню решено было спилить. Оказывается, в дереве было дупло, именно на уровне ниже этого дупла яблоню и спилили.

ТРЁХЭТАЖНЫЙ «ПЕНЁК»

Возле первого подъезда 29-го дома по ул.Шафиева срубили тополь. Ну, то есть как срубили… Оставили «пенёк» – ровный столб высотой до третьего этажа. Возмущённый житель выложил в соцсеть фото: «Хочется показать нашу достопримечательность всему городу, пожалуйста!».

– Тополь высотой 25 метров был обследован комиссией и признан аварийным, – комментирует начальник участка № 10 УК «ТЖХ» Н.А.Щербинина. – Убрать дерево за один раз не получилось: древесные отходы необходимо было сразу утилизировать (увозить), так как складировать возле подъезда спиленные ветки означает создавать пожароопасную ситуацию. Совместно с председателем совета дома мы решили убирать дерево в два этапа: сначала спилили ветки и ствол от верхушки до третьего этажа – это позволило снизить нагрузку на корневую систему. В ближайшее время мы снова вызовем технику и уберём дерево окончательно.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Согласно статье 161.1 ЖК РФ у председателя совета МКД действительно есть такое право – решать по поручению жильцов судьбу аварийного дерева. Но в этом ответственном деле много тонкостей, и о них надо знать, пока деревья ещё большие. О том, как правильно омолаживать деревья в городских дворах, мы беседуем со специалистом ОЖКХ А.А.Мухьяновой.

– Анастасия Андреевна, почему аварийные деревья зачастую спиливают не полностью, оставляя ствол высотой 2-3 метра?

– Подобная процедура омолаживания может проводиться только по отношению к тополям и клёнам, остальные деревья ей не подлежат. Оставлять два метра ствола, к примеру, яблони, и ждать поросли – неразумно. Это мёртвое дерево, его нужно убирать.

– Пенсионеры обижаются: на каком основании работники ЖЭУ «губят» деревья, которые жильцы сажали сами много лет назад?

– Раньше, действительно, деревья сажали, не следуя строгим правилам. Сейчас, согласно требованиям СанПиН, при озеленении придомовых территорий нужно учитывать многое. Так, стволы деревьев должны располагаться на расстоянии не меньше пяти метров от стен домов. В противном случае кроны затеняют окна, а корневые системы деревьев разрушают отмостку и фундамент дома.

– Кто имеет право решать, быть или не быть дереву-старожилу?

– Содержание зелёных насаждений на придомовой территории – задача управляющих компаний. Именно их силами проводится снос аварийных деревьев, именно в УК жильцам нужно обращаться – там им должны разъяснять процедуру сноса. Но при этом УК обязана получить в ОЖКХ разрешение на снос. Если жильцы по каким-либо причинам хотят спилить здоровое дерево, УК также должна представить в ОЖКХ протокол общего собрания жильцов: вырубка деревьев без разрешения ОЖКХ запрещена.

P.S. Если во дворе по ул.Шафиева всё в порядке, то по проспекту Ленина не совсем – остаток ствола яблони ЖЭУ № 1 спилит в ближайшее время.

Полина АРСЕНЬЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104