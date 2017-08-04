Конкурс-опрос фотосессии “ Король полосок“

Друзья! Наш проект “ЛИЦА ГОРОДА” продолжается! Мы встретились с победителями фотосессии “Маленькое лето”. Герои семейных фото, набравшие больше всего голосов, получили призы от нашего партнёра, сети развлекательных центров “Галактика”. Две семьи награждены подарочными сертификатами на 1000 и 500 рублей – победители смогут порадовать себя яркими летними аттракционами. Поздравляем!



А на фотосессии “Король полосок” наша талантливая и позитивная Тамара Андреева сделала фотопортреты всех, кто пришёл в сквер, соблюдая уговор – нарядившись в полосатую одежду.

Герои дня – те, кто служил в воздушно-десантных войсках, а также семьи с детьми, подростки, влюблённые – посмотрите, какие счастливые лица и интересные образы!

Кстати, новый конкурс-опрос уже открыт! Не забываем голосовать! Победители, как всегда, получат славу и призы!



Фотосессия ""Король полосок". Конкурс-опрос! 1

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