Конкурс-опрос фотосессии “ Король полосок“
Друзья! Наш проект “ЛИЦА ГОРОДА” продолжается! Мы встретились с победителями фотосессии “Маленькое лето”. Герои семейных фото, набравшие больше всего голосов, получили призы от нашего партнёра, сети развлекательных центров “Галактика”. Две семьи награждены подарочными сертификатами на 1000 и 500 рублей – победители смогут порадовать себя яркими летними аттракционами. Поздравляем!
А на фотосессии “Король полосок” наша талантливая и позитивная Тамара Андреева сделала фотопортреты всех, кто пришёл в сквер, соблюдая уговор – нарядившись в полосатую одежду.
Герои дня – те, кто служил в воздушно-десантных войсках, а также семьи с детьми, подростки, влюблённые – посмотрите, какие счастливые лица и интересные образы!
Кстати, новый конкурс-опрос уже открыт! Не забываем голосовать! Победители, как всегда, получат славу и призы!
Голосование работает. Каждый пользователь может проголосовать только один раз, это учитывается системой голосования. Если пользователю, который не голосовал, не удается оставить свой голос необходимо почистить куки браузера.
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