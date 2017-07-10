Координаты волшебства: каньон, бархан, озеро

Взгляд фотохудожника

АЛТЫН-ЭМЕЛЬ (Актау)

Снова дорога вела по, казалось бы, безжизненной степи. Но это только на первый взгляд. Вдали наблюдаем небольшое стадо куланов. Похоже, их тоже заинтересовало наше появление. Убегать они не торопились, но и приблизиться не рискнули. Изучив нас на расстоянии, животные удалились в сторону гор. Туристов в это время года ещё мало, поэтому наша дорога была богата на такие неожиданные встречи: то заяц выскочит на дорогу, то прямо перед машиной взлетит беркут, то фазан, на мгновение сверкнув своим цветастым оперением, спрячется в невысокой траве. Появившаяся прямо по курсу зелёная рощица не вписывалась в окружающий ландшафт. Это был кордон, на территории которого растёт самое знаменитое дерево парка – семисотлетняя ива. Местные говорят, что много веков назад под ней, тогда ещё совсем юной и стройной, отдыхал сам Чингисхан. А сейчас, чтобы обхватить ствол этого огромного дерева, понадобится человек 6-7. Внушительных размеров ветви на специальных подпорках раскинулись в стороны, накрыв собой почти половину территории кордона. Растрескавшаяся кора, словно глубокие морщины, подчёркивает её возраст. Разглядывая шикарную крону в поисках нужного ракурса, мы постоянно спотыкались о мощные узловатые корни, вырвавшиеся на поверхность. Как мы ни старались, технические характеристики имеющихся объективов не позволили запечатлеть это уникальное дерево целиком. Хочется думать, что несмотря на возраст, ива ещё долго будет служить людям, создавая спасительную тень.

За пределами этого зелёного островка снова раскинулась степь, переходящая в полупустыню. Местность временами очень напоминает африканскую саванну. Жираф хорошо вписался бы в этот ландшафт. Дорога становилась всё хуже, всё чаще её пересекали высохшие русла ручьёв, которые во время дождя становятся непреодолимым препятствием для путников. И вот, наконец, впереди замаячили знаменитые цветные земли Актау. Красок вокруг столько, что глаза разбегались. Местность такая, что отказываешься верить в её реальность (на фото ). Ничего подобного в своей жизни мы ещё не видели. Рассказывали, что иностранные туристы, увидев эту красоту, пошутили: мол, местные жители всю ночь раскрашивают горы, чтобы наутро нас удивлять. Действительно, с трудом верится, что всё это разноцветье – проделки природы. Очень загадочное место. Не менее загадочно его происхождение. Когда-то, миллионы лет назад, на этом месте было то ли озеро, то ли море. Водоём был окружён многочисленными холмами, состоящими из различных пород. Селевые потоки смывали землю с их склонов, и частицы грунта осаждались на дне водоёма слой за слоем. Так образовались довольно высокие горы. Когда вода отступила, обнажив своё многослойное творение, за дело взялся ветер. Миллионы лет он трудился над внешним обликом гор. Как искусный скульптор, отсекающий всё ненужное при создании своего произведения, ветер безжалостно выветривал более лёгкие, хрупкие частицы из тела гор, придавая им причудливые и порой фантастические формы. Селевые потоки тоже внесли свою лепту, изрезав склоны гор и равнину у их подножия многочисленными каньонами. Безжизненная поверхность склонов только добавляет эффектность этому ландшафту.

Здесь, на самом краю большого каньона, образованного мощным селевым потоком, отведено место туристам. Небольшие беседки со столами и скамейками, пожалуй, – единственное укрытие от солнечных лучей. Предусмотрены места для палаток, а для проводников, сопровождающих группы, построили отдельный домик с печкой.

Боясь упустить свет, оставили обустройство лагеря и готовку ужина на потом. Схватили фотоаппараты и бегом на осмотр местности. Не без труда спустились в каньон, преодолевая крутой и сыпучий склон. И тут же бросился в глаза дорожный знак «Проезд запрещён», висящий на верёвке, протянутой поперёк каньона. Посмеялись над нелепостью данной меры предосторожности в этом месте. Но, как говорится, дыма без огня не бывает: как мы потом узнали, несколько лет назад здесь произошла трагедия. Семья из пяти человек решила воспользоваться каньоном при передвижении по заповеднику, не подозревая, что навстречу им уже мчится мощный селевой поток, образовавшийся из-за ливневых дождей где-то в горах. За считанные секунды стихия превратила автомобиль в груду искорёженного металла. Трое пассажиров погибли. А автомобиль, вернее, то, что от него осталось, до сих пор находится там как памятник человеческой беспечности. Передвигаясь по каньону, мы видели следы недавнего дождя. Глиняная поверхность, подсохшая на солнце, потрескалась и стала похожа на черепки разбившегося кувшина. Под нашими ногами они с хрустом ломались. По каньону идти было легко, чего не скажешь об окружающих его холмах. На них почва такая мягкая и сыпучая, что затрудняет даже самый незначительный подъём. При каждом шаге скатываешься практически на полшага назад. Да ещё мешает бесчисленное количество норок. Проваливаясь в них, мы то и дело вскрикивали от неожиданности и страха быть укушенными их невидимыми обитателями в отместку за порушенное жильё. Приходилось постоянно опускать глаза вниз, хотя больше хотелось смотреть по сторонам. Саксаул, несмотря на свою неяркую зелень, добавляет новые краски, а его причудливо изогнутые ветви и корни украшают любую фотографию.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 августа 2017 года)

Тамара АНДРЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104