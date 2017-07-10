Координаты волшебства: каньон, бархан, озеро

Взгляд фотохудожника

ОКОНЧАНИЕ.

СТРАНА ТЫСЯЧИ УЛЫБОК

Знаю-знаю, что так называют Таиланд, но мы с Региной теперь можем то же самое сказать о Казахстане. Столько улыбающихся людей за такой короткий срок я ещё не встречала. Улыбались нам, улыбались друг другу и просто себе. Сложилось впечатление, что все здесь счастливы и довольны жизнью.

Очень хорошие лица, добрые глаза. Их позитивному отношению ко всему стоит поучиться. Уровень гостеприимства в Казахстане – это нечто невероятное. И это относится не только к казахам, но и ко всем, проживающим в этой стране. Порой ты ещё не понял, что попал в затруднительное положение, а к тебе уже бегут на помощь, несмотря на собственную занятость. На вопрос «Где?» зачастую не только объясняли дорогу, но и провожали. Часто мы с Региной, увидев по дороге что-то интересное, останавливались для фотосъёмки. Проезжавшие машины притормаживали, но, увидев причину нашей остановки, сигналили в знак приветствия и следовали дальше. Заглянув на минутку из любопытства в юрту, мы застряли здесь на весь день. Гостеприимные хозяева выставили на стол всё самое лучшее и уговаривали нас отпраздновать с ними майские праздники, пообещав комфортный ночлег в юрте и вкуснейший шашлык. Предложение было заманчивое, но отпуск, к сожалению, подходил к концу. Расставались уже друзьями, обещали вернуться. И поэтому, услышав от ребят из Алматы, что «казах без понтов – беспонтовый казах», очень удивились. Мы таких не видели. Не считать же мужика, торгующего у дороги молоком, который, увидев нас с фотоаппаратами, закрыл грудью своего верблюда от наших объективов с криком: «Верблюд не дикий, копейка давай!». Так это не понты, а алкоголь, запах которого разносился по всей степи. Или таксист, который воспользовался нашим незнанием и содрал с нас больше, чем полагается. Так этого и у нас полно. Как и везде, есть люди хорошие и так себе. Хороших людей больше, и это радует. Мы, в свою очередь, тоже старались помогать тем, кто в этом нуждался. Особенно способствовало общению отсутствие языкового барьера. Начиная с севера страны и до Алматы только непривычные купюры дали почувствовать, что мы за границей. На юго-западе страны иногда возникали проблемы с языком, но от этого отношение к нам не становились холоднее. Те же улыбки и та же готовность помогать.

В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Обратная дорога не сулила нам ничего интересного – пески и степи почти до самой границы. Но Казахстан как будто не хотел нас отпускать, преподнося всё новые и новые сюрпризы. Наконец нам попались верблюды. Не те холёные и приглаженные, пахнущие шампунем, с которыми можно было сфотографироваться за 200 тенге, а облезлые, согласно сезону, но самые что ни на есть настоящие. Правда, от близкого общения с ними мы воздержались: что-то в их взгляде подсказывало нам, что они не разделяют нашей радости от встречи. Это ослика можно было за ушком почесать. К тому же, как оказалось, верблюды очень быстро бегают. Этот факт был решающим при выборе расстояния до объекта – снимали практически не отходя от машины. А вот перебегавшая дорогу в неположенном месте черепаха чуть было не стала подарком для одной маленькой девочки из Стерлитамака. Сохранило ей свободу только предстоящее материнство, признаки которого Регина как врач без труда обнаружила. Перенеся бедолагу в более подходящее для её положения место и не забыв сфотографировать, мы поехали дальше.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 августа 2017 года)

Тамара АНДРЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104