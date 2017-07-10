Координаты волшебства: каньон, бархан, озеро

Взгляд фотохудожника

От редакции.

В нашей газете работают люди, разделяющие жизненное кредо Остапа Бендера «Всегда!». Многие из нас рады отправиться в самостоятельное путешествие, долго готовятся к нему, обсуждают маршрут, пишут длинные списки-«незабывайки». К числу таких бесстрашных путешественников, бесспорно, можно отнести фотохудожника Тамару Андрееву, которая нынешней весной не доехала до китайской границы с Казахстаном какие-то 200 км. Её сегодняшние впечатления – для вас, дорогие читатели!

Путешествие на машине по Казахстану мы с моей подругой Региной Ивановой начали планировать ещё в прошлом году – с тех самых пор, как увидели в интернете пейзажи этой страны. Объектами наших желаний стали каньон вдоль реки Чарын и национальный природный парк Алтын-Эмель. Ну и, конечно, рассчитывали увидеть цветущие степи. Изучили карту, проложили маршрут согласно нашим ресурсам как материальным, так и временным, и к апрелю были готовы к отъезду. Машину забили до отказа вещами – нужными и теми, что были взяты по принципу «не на себе же тащить». В общем, подготовились к любым нештатным ситуациям. Для пущей важности назвали своё путешествие фотоэкспедицией «Европа-Азия». Тронулись рано утром, намереваясь в этот же день пересечь границу у города Житикара. Но в наши планы вмешались силы природы: путь преградила вышедшая из берегов река. Размыв дорогу, она заставила нас свернуть в сторону другого пропускного пункта – у города Троицка Челябинской области, а это без малого 300 км. Казахстан явно не торопился нас принять.

ГРАНИЦА. НАЧАЛО

Шлагбаум, вереница автомобилей, развевающийся флаг Российской Федерации – всё указывало на то, что мы у цели. Процедура прохождения границы у нас заняла не очень много времени. На наше счастье, не было ни одного автобуса с туристами, которых пропускают в первую очередь. Здесь же оформили страховку на автомобиль, без которой на дорогах Казахстана лучше не появляться. Российские пограничники встретили нас приветливо. Проверив документы и бегло осмотрев автомобиль, пожелали нам счастливого пути. А вот представитель Казахстана с суровым лицом никак не хотел реагировать на наши улыбки. Он долго изучал мой паспорт, что заставило немного поволноваться. Машину проверяли ещё более тщательно. Наконец всё закончилось, и вот мы на земле Казахстана. Обменный пункт порадовал, увеличив нашу наличность в пять раз, правда, в тенге.

Казахстан встретил нас не очень дружелюбно. Холодный ветер дул с такой силой, что удержать дверцу автомобиля даже двумя руками было довольно проблематично. Путь наш лежал в сторону Астаны. Кругом степь, где-то – с остатками нерастаявшего снега, где-то – полностью залитая водой с обеих сторон дороги до самого горизонта. Ветер гнал волны, создавая ощущение большой глубины. Вода плескалась у самой кромки дороги, угрожая каждую минуту захватить и этот оставшийся участок суши. В конце дня ей всё же удалось прервать наше продвижение. Обе дороги на Астану были закрыты из-за наводнения. Пришлось искать ночлег. Приютил нас небольшой придорожный мотель. Интернета не было, только телефонная связь. Об обстановке на дорогах Казахстана мы узнали от друзей из Стерлитамака. Новости были неутешительные: весь север страны – в зоне затопления. Настроение было хуже некуда. Разложив карту, мы с Региной ползали вокруг неё в поисках возможных обходных путей. Подумывали даже и об изменении маршрута, но о возвращении домой и речи не было. А наутро – спасительный звонок от друзей с сообщением номера телефона организации, которая владеет всей информацией об обстановке на дорогах. «Казавтодор» – благозвучнее названия для нас в этот миг не было, особенно после того, как на другом конце провода сообщили, что дорога есть, и пообещали информационную поддержку во время всего нашего путешествия. Радовались, как дети и, окрылённые, помчались дальше.

С дороги вода ушла, унеся с собой часть асфальтового покрытия. А вот вокруг картина была удручающая. В одном посёлке из воды торчали только крыши, в другом – вода только начинала подступать к строениям, затопив уже всё вокруг. Растерянные люди стояли на дороге и наблюдали за работой спасателей, которые на скорую руку возводили земляные дамбы. В одном месте вода опять вырвалась на дорогу, но мы успели проскочить, прежде чем путь закрыли. Повезло. Это было наше последнее приключение, связанное с паводком. Дальше пошла голая, только начинающая просыпаться после зимы степь. Вертели головами в поисках чего-нибудь интересного, но чаще взгляду просто не за что было зацепиться. Населённые пункты встречались очень редко. Только бесконечный ряд электрических столбов свидетельствовал о наличии цивилизации. Поразили различные архитектурные сооружения, порою достаточно монументальные, на мусульманских кладбищах. Они сильно контрастировали со скромными жилищами живых. Сложилось такое впечатление, что казах всю жизнь копит деньги, отказывая себе во всём, чтобы после смерти приобрести свой дворец. Дороги в основном прямые, без поворотов, подъёмов и спусков, упирались прямо в горизонт, здорово убаюкивали. Чтобы не уснуть и не пополнить и без того большое количество памятников вдоль дороги, включали погромче музыку, жевали всё, что находили съедобного в машине, и даже пританцовывали. Это спасало, но ненадолго. По мере продвижения на юг картинки за окном автомобиля становились всё веселее. Обещанных интернетом маковых полей ещё не наблюдалось, но вот одиночные дикие тюльпаны, пытающиеся немного расцветить унылый пейзаж, табуны лошадей, поражающих своей статью, резвящиеся на ветру шары перекати-поля, постоянно бросавшиеся нам под колёса, стаи лебедей, расположившихся прямо в степи в небольших лужицах послепаводковых вод – всё это было достойно фотосессии. А впереди нас ждали горы.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 августа 2017 года)

Тамара АНДРЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104