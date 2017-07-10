Краденое надела на себя

В дежурную часть обратилась сотрудница одного из магазинов. Она сообщила о краже одежды – в торговую точку зашла девушка, которая, осматривая размещённый на стеллажах товар, надела на себя несколько вещей и в обход кассы выбежала из магазина.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. По предварительной версии, во время прогулки по торговому центру девушке пришла идея незаметно вынести из магазина товар. Её преступной добычей стали блузка, брюки, джемпер и юбка. Торговой точке причинён ущерб на сумму более 2600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

А.НАГАЕВА

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